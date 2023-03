A- A+

CINEMA Sucesso em festivais internacionais, 'Duas Bruxas' entra em cartaz; confira trailer Com 90% de aprovação no rotten tomatoes, filme mostra duas gerações de bruxas e as maldições que acompanham suas histórias

O filme “Duas Bruxas - A Herança Diabólica” (Two Witches em inglês), dirigido por Pierre Tsigaridis, chega hoje às salas de cinema de todo o Brasil, com distribuição da Synapse Distribution. A produção passou por festivais internacionais FilmQuest, Freak Show Horror Film Festival e Grimmfest e saiu, respectivamente, com os prêmios Best Editing, Best FX Makeup e Best Scare Award.

O filme acompanha duas gerações de bruxas, a avó, conhecida como “The Boogeywoman” (interpretada por Marina Parodi) e sua neta, Masha (Rebekah Kennedy de “O Mínimo para Viver"), e as consequências e maldições sofridas por aqueles que cruzam o caminho delas. A direção é do cineasta estreante Pierre Tsigaridis, que coescreveu o roteiro com Kristina Klebe e Maxime Rancon.

O elenco conta ainda com Danielle Kennedy ("Ghostbusters: Mais Além"), Tim Fox ("Shameless") e Belle Adams ("Perry Mason"). “Duas Bruxas - A Herança Diabólica” alcançou 90% de aprovação no site agregador de críticas Rotten Tomatoes.

Confira trailer:



Veja também

Música Ricardo Bacelar traz show "Congênito" ao Teatro de Santa Isabel no dia 24 de março