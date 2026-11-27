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streaming Sucesso em "O testamento", primas de Anita Harley anunciam nova série como protagonistas Andréa e Juliana Lundgren conquistaram fãs com depoimentos em documentário sobre a disputa pela fortuna da herdeira das Casas Pernambucanas

De entrevistadas a protagonistas. Andréa e Juliana Lundgren, primas da empresária Anita Harley que conquistaram uma legião de fãs após a participação na série documental "O testamento: o segredo de Anita Harley", do Globoplay, anunciaram um novo projeto audiovisual.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, elas anteciparam a novidade e convidaram os seguidores a acompanhar os próximos passos da produção.

"Vem aí uma nova história!", anuncia uma mensagem exibida no vídeo. "As irmãs Lundgren estão de volta. E agora, como protagonistas!", diz outro trecho do material de divulgação.

Acionistas das Casas Pernambucanas e primas de segundo grau de Anita Harley, Andréa e Juliana ganharam notoriedade pela desenvoltura diante das câmeras e pela franqueza com que abordaram os conflitos familiares na série documental, lançada em fevereiro deste ano.

A produção acompanha a disputa judicial em torno da fortuna da empresária, em coma desde 2016, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC).

Uma das declarações feitas pelas irmãs em uníssono — "Tia Helena odiava Suzuki" — virou bordão nas redes sociais. Na série, ambas se posicionam contra Suzuki, ex-funcionária que reivindica o reconhecimento de uma união estável com Anita, e o filho dela, Arthur.

Em março, numa participação no programa "Encontro", da TV Globo, as duas contaram que passaram a ser abordadas nas ruas por desconhecidos, que pediam fotos, beijos e abraços.

"A gente só quis dizer a verdade", afirmou Andréa, na ocasião. "A gente não sabia que o Brasil ia abraçar a gente dessa forma". "A gente não tinha noção do nosso carisma", acrescentou Juliana.

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