pagode Sucesso nacional, Tardezinha vai reunir Thiaguinho, Belo e Mr. Dan neste sábado (20) no Recife O projeto desembarca na capital pernambucana com palco 360º

A turnê Tardezinha, do cantor Thiaguinho, ganhou uma nova temporada em 2023 e promete fazer história, mais uma vez, no Recife. Passando por 25 cidades no Brasil e duas no exterior, entre abril e dezembro deste ano, o projeto chega à capital pernambucana neste sábado (20), a partir das 14h, com palco 360º, montado na área externa do Centro de Convenções.

Criado há seis anos, o Tardezinha se consagrou por sua energia e alegria, reunindo os maiores sucessos da carreira de Thiaguinho, assim como hits do samba e pagode que marcaram gerações. “São músicas que crescemos ouvindo e que estão na nossa memória, que todo mundo sabe cantar. É por isso que as pessoas gostam tanto da Tardezinha! Quando estou neste palco tenho um sentimento diferente. Tem algo ali que toca as pessoas de forma mais profunda. Acredito que seja a prova de que a música tem um poder de conexão”, comenta o artista.

Sempre enaltecendo sua relação com Pernambuco e como Recife é “diferenciado”, Thiaguinho trará dois convidados especiais para completar a festa: Os cantores Belo e Mr. Dan, garantindo duetos especiais e memoráveis para os fãs pernambucanos. Com assinatura local da Festa Cheia Produções, os ingressos estão à venda no site da Bilheteria Digital.

