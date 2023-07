Suel, Di Propósito e Grupo Legado se reúnem no 'Pagodear Recife', neste sábado (8)

A- A+

Reunindo sucessos de várias gerações do pagode, a festa ‘Pagodear Recife’ promete agitar a capital pernambucana, neste sábado (8). Marcado para acontecer no Clube Português, a partir das 20h, o evento receberá o cantor Suel e os grupos Di Propósito e Legado. Deixando a festa ainda melhor, Mc Tocha completará a programação.

Dono do sucesso ‘Manda áudio’, que acumula mais de 130 milhões de execuções no Spotify, o grupo Di Propósito chega para apresentar as novidades da carreira e empolgar o público com um repertório repleto de seus hits, como “Tô sentindo falta” e “Para tudo”. Muito aguardado pelo público recifense, o cantor Suel apresentará canções dos 20 anos de carreira, como “Duvido” e “Me Assume ou Me Esquece”, além de apresentar os novos sucessos que fazem parte da carreira solo, como “Amor de Amante”, “Agora Cuido Eu” e “Esquece”, primeiro single do DVD “Fases”.

Composto pelo cantor Rodriguinho, ex integrante do grupo “Os Travessos”, em parceria com o seu filho Gaab e o seu irmão Mr. Dan, o grupo Legado promete superar as expectativas do público. Apresentando canções como “Só Agradecer” e “Ja deu pra notar”, eles completam a programação da noite, que recebe ainda Mc Tocha, apresentando para os recifenses o projeto ‘Quintal do Tocha’.

Com duas opções de áreas, os ingressos custam R$ 65 (frontstage) e R$ 175 (open bar de Cerveja, Whisky, Vodka, Gin, Refrigerante, Tônica e água) e estão à venda nas lojas Adidas, dos Shoppings Recife, RioMar e Tacaruna, e online através do site da Bilheteria Digital.

