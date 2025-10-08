Suíte de luxo onde morreu Odete Roitman é a mais cara do Copacabana Palace; veja valor

A- A+

A suíte mais luxuosa do Copacabana Palace, tradicional hotel no Rio de Janeiro, agora tem no currículo um fato televisivo espetacular: foi naquele cômodo, com vista para a praia da Zona Sul da cidade, que Odete Roitman ( Debora Bloch) morreu, assassinada com um tiro no abdômen, na nova versão de " Vale tudo". Mas, afinal, qual valor é preciso desembolsar para se hospedar no quarto pomposo e tirar uma casquinha do tal cenário de novela?

A Signature Suite, como é batizado o cômodo mais completo do endereço, tem entre 117 e 119m², de acordo com o site do hotel. O perímetro do lugar é maior do que o tamanho médio de grande parte dos apartamentos residenciais brasileiros. O espaço está localizado no último andar do edifício principal, com acesso exclusivo para hóspedes do sexto andar do prédio. O valor? Nada menos do que R$ 40 mil por dia.



As suítes Signature contam com vistas "excepcionais" para o mar, como descreve o site do Copacabana Palace. Há ainda uma varanda privativa, uma piscina com acesso semi-privativo no sexto andar e serviço de mordomo personalizado. O espaço conta com tapetes orientais, tecidos franceses e pé-direito alto. Já o banheiro é feito em mármore e tem uma banheira.

O Copacabana Palace conta com outras acomodações de grande prestígio e sofisticação. No ano passado, a Suíte Penthouse foi eleita a melhor da América do Sul pelo World Travel Awards (WTA) 2024. A diária para esta acomodação está em cerca de R$ 20 mil, com o café da manhã incluso.

