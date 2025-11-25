A- A+

LITERATURA "Suíte Tóquio", de Giovana Madalosso, entra para lista de livros notáveis de 2025 do NYT Segundo livro de Madalosso, Suíte Tóquio explora as relações entre mãe e filha e entre patroa e empregada

Nesta terça-feira, 25, o jornal New York Times divulgou a lista dos 100 Livros Mais Notáveis de 2025 e chama a atenção a presença de Suíte Tóquio, da curitibana Giovana Madalosso, que nos Estados Unidos foi publicado pela Europa Editions, com tradução de Bruna Dantas Lobato. No Brasil, o livro saiu pela Todavia.

Segundo livro de Madalosso, Suíte Tóquio explora as relações entre mãe e filha e entre patroa e empregada enquanto escancara a herança escravocrata e sexista do Brasil.





Ao selecionar a obra da brasileira, o NYT a descreve como "romance tenso que explora as divisões de classe por meio das histórias paralelas de uma poderosa executiva de TV e da desesperada cuidadora de sua filha".

Suíte Tóquio já rendeu à Giovana Madalosso uma posição entre os finalistas ao Prêmio Jabuti, em 2021 e traduções para o espanhol e italiano, além do inglês.

Suíte Tóquio

. Editora: Todavia (208 págs.; R$ 84,90; R$ 45 o e-book)

Veja também