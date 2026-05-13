Sumiço da calunga do Maracatu Porto Rico será tema no Carnaval do Rio em 2027

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A Nação do Maracatu Porto Rico, fundada em setembro de 1916 no sítio Palmeirinha, na cidade de Palmares, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, será representada na Sapucaí no desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro em 2027. Com o tema “A Memória do rei e o sumiço de Dona Júlia”, a Imperatriz Leopodinense contará uma curiosa história do desaparecimento de uma calunga de maracatu que ficou desaparecida por três décadas.



Em uma narrativa que une mistério e ancestralidade da cultura popular, a escola de samba vai se debruçar na história real de Dona Júlia, a calunga da tradicional nação de maracatu pernambucana, que embora tenha sido fundada na Zona da Mata Sul, tem uma longa história de resistência no Recife, tornando-se uma das nações mais tradicionais do Carnaval pernambucano.



O carnavalesco Leandro Vieira foi designado para dar vida a essa história, que dialoga com a marca que o consolidou como um dos principais nomes dos desfiles quando o assunto é a contação de histórias e a pesquisa para o quesito enredo.

O sumiço da calunga

A inesperada história aborda o sumiço da calunga Dona Júlia por mais de 30 anos ao ser levada para um museu na década de 1970. Ela só reencontrou com seu maracatu de origem durante os preparativos e os ritos do carnaval de 2014.

A boneca esculpida para guardar os axés do Maracatu Porto Rico, saiu das mãos de seu grupo em 1978 e, por razão ainda não desvendada, foi dada como desaparecida pela instituição responsável por sua salvaguarda, após representantes de seu maracatu reivindicarem o direito por sua posse, em 1980.



De forma inusitada, a calunga reapareceu depois de três décadas, ao ser deixada por um estudante num terreiro em Olinda, sob a alegação de que o objeto “assombrava” a sua casa.



Segundo a assessoria da escola, a trama foi descoberta pelo carnavalesco em suas pesquisas debruçadas sobre o cotidiano do Brasil popular e ganha novo capítulo quando um telejornal pernambucano noticiou o paradeiro de uma boneca sem procedência e um babalorixá em busca de seus proprietários. Com sua imagem exibida na TV, a boneca foi recuperada ao ser reconhecida pelos mais antigos integrantes de seu maracatu de origem.



“A Memória do rei e o sumiço de Dona Júlia”, será o enredo de 2027 da Imperatriz Leopoldinense

Ancestralidade

“O enredo amplia o olhar sobre as tradições dos maracatus de baque virado, revelando-as como espaços para a manutenção de ritos associados à coroação dos reis do Congo e às devoções particulares marcadas por aspectos espirituais, nem sempre tão bem difundidos, como o culto aos eguns e o encantamento dos objetos", afirma o carnavalesco.



A calunga que protagoniza o enredo assinado por Leandro Vieira foi confeccionada a mando do babalorixá Eudes Chagas para ser um dos objetos sagrados do maracatu onde ele foi coroado rei em 1967. Na boneca, há 60 anos, foi ancestralizado o egun de Maria Júlia do Nascimento, a histórica rainha do maracatu elefante, falecida em 1962, e popularmente conhecida como Dona Santa.



O que são calungas?

Calungas são figuras centrais e veneradas dentro das tradições dos maracatus de Pernambuco. São consideradas elementos sagrados que representam a proteção de ancestrais e esta é a razão para que a volta de uma calunga perdida seja um momento de grande celebração e realização de rituais.



É a história particular de uma dessas bonecas sagradas – sua origem, o sumiço, o reencontro e a reiniciação espiritual de seus axés para voltar às ruas – o caminho narrativo de uma proposta que une as pesquisas realizadas pelo carnavalesco a elementos do imaginário afro-brasileiro.



Em 2027, A Imperatriz Leopoldinense será a última escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 8 de fevereiro.

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