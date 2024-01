A- A+

EUA Sumiço de Armie Hammer, acusado de canibalismo e abuso sexual, intriga fãs: por onde anda o ator? Comentários nas poucas fotos que restam no Instagram do ator lembram ainda supostos crimes cometidos pelo artista; outros pedem a sua volta ao cinema

Apesar de não publicar fotos em seu Instagram desde novembro do ano passado, o perfil de Armie Hammer, de 37 anos, ainda é frequentemente visitado por alguns seguidores (a conta é seguida por cerca de 1,1 milhão de internautas). Selecionando uma das poucas fotos que restaram na timeline, é possível ver comentários como, por exemplo: “Não deixe de publicar fotos, Armie! Nós precisamos de você aqui”, escreve um fã do ator, mesmo com as várias acusações enfrentadas por ele, entre as quais, fetiches canibais e abusos sexuais.

Na mesma foto, que mostra o artista reunido com a família em um restaurante, um outro comenta: “Você não foi inocentado. Simplesmente não havia evidências suficientes. Aqueles de nós que têm cérebro se lembrarão disso”. A mensagem diz respeito às acusações enfrentadas por Armie nos últimos anos.

O ator é acusado de canibalismo e de abusos sexuais. O tema voltou à tona dias atrás, quando a comediante Brittany Schmitt, de 32 anos, afirmou em seu próprio podcast “This is the worst” que o ex-namorado chegou “a cruzar a linha do aceitável entre quatro paredes” quando eles ainda mantinham um relacionamento.

As acusações surgiram quando, em setembro de 2022, a Discovery+ lançou o documentário "House of Hammer", no qual mulheres afirmam que o ator as agrediu e as violentou sexualmente. Na filmagem, dizem ainda que Armie tinha fetiches canibais. O próprio teria descrito a si mesmo como "100% canibal".

Em entrevista ao boletim digital Air Mail, ainda no início do ano passado, Armie negou ter cometido crimes. Admitiu, porém, ter sido "tóxico" com mulheres que conheceu na internet. Ele também afirmou que sua conduta sexual é resultado de ter sido abusado por um pastor aos 13 anos de idade

"O que isso fez por mim foi introduzir a sexualidade em minha vida de uma forma que estava completamente fora do meu controle", disse. "Eu estava impotente naquela situação. A sexualidade me foi apresentada de um forma assustadora em que eu não tinha controle. A partir de então, meu interesse foi controlar da situação, sexualmente falando.”

