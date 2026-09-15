A- A+

EUA Super Bowl 2027: Justin Bieber e Harry Styles estão entre os favoritos para o show do intervalo Estrelas da música pop figuram entre os principais nomes cotados para comandar apresentação na final do campeonato da NFL, a liga de futebol americano dos EUA

Justin Bieber e Harry Styles estão entre os principais nomes cotados para o show do intervalo do Super Bowl 2027, segundo informações do site americano "TMZ".

Fontes ouvidas pelo veículo relatam que os dois cantores estão no topo da lista de desejos da empresa Roc Nation, responsável pela produção do evento, com transmissão ao vivo que figura anualmente como o programa de TV mais assistido nos Estados Unidos.

Produtora liderada por Jay-Z, a Roc Nation mantém uma parceria com a NFL, a principal liga profissional de futebol americano. O rapper tem a palavra final na escolha do artista que sobe ao palco durante a partida decisiva do maior campeonato do esporte nos EUA, o SuperBowl.

Apesar de estarem entre os favoritos, Bieber e Styles ainda não foram procurados oficialmente para participar do evento. As fontes do "TMZ" afirmam, inclusive, que os dois artistas dificilmente aceitariam o convite.

A participação no Super Bowl não costuma envolver pagamento de cachê por parte da NFL. Mesmo assim, o show é considerado uma das maiores vitrines da indústria musical, capaz de impulsionar significativamente o número de reproduções nas plataformas de streaming e as vendas de ingressos de turnês.

Para artistas que estão em fase de lançamento de músicas ou álbuns, a exposição pode ser especialmente valiosa.

Bieber já tem experiência com grandes eventos esportivos. O cantor participou do show do intervalo da final da Copa do Mundo da FIFA de 2026, realizada neste ano.

Qual a data do Super Bowl 2027?

O Super Bowl LXI está marcado para 14 de fevereiro de 2027, no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia, nos EUA. A NFL costuma anunciar a atração do intervalo no fim de setembro. A confirmação, portanto, pode acontecer nas próximas semanas.

A última edição do Super Bowl realizada no SoFi Stadium aconteceu em 2022 e teve um dos encontros mais celebrados da história do intervalo. Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, 50 Cent, Mary J. Blige e Kendrick Lamar dividiram o palco em uma apresentação dedicada ao hip-hop e ao R&B.

Em 2026, a partida ocorreu no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, e contou com apresentação do porto-riquenho Bad Bunny. A ver.

Veja também