Super Bowl brasileiro: Anitta faz show de abertura na Sapucaí junto com Zeca Pagodinho e Alcione

Anitta foi a responsável pela abertura da festa dos 40 anos da Passarela do Samba, onde as escolas de samba campeãs de 2024 celebraram as conquistas do desfile do carnaval deste ano.

A cantora, junto com um time de artistas como Alcione, Zeca Pagodinho, Neguinho da Beija-Flor e Pretinho da Serrinha, abriram alas para comissão de frente com representantes de várias agremiações. O encontro inédito durou cerca de 10 minutos.

Com o look inspirado nas rainhas de bateria, Anitta cantou "Alguém me avisou", de Dona Ivone Lara. Antes de cantar, a artista falou da emoção de cantar no evento. "Foi meu tio que me trouxe ainda criança para conhecer esse solo sagrado do carnaval. Hoje a gente volta aqui para essa festa", contou.

Os cantores convidados vieram em um carro abre alas, com Alcione sentada, cantando "Não deixe o samba morrer". Zeca e Pretinho puxaram "Deixa a vida me levar". Neguinho homenageou Quinho, morto este ano, com grito de guerra do intérprete, e chegou na Apoteose lembrando o clássico "É hoje", da União da Ilha.

"São meus 40 anos de carreira, estou fazendo aniversário junto com o sambódromo", festejou Zeca, primeiro a cumprimentar e a ser aplaudido pelo setor 1, antes do começo da festa.

Já Alcione chegou em um carrinho pela Apoteose e foi cumprimentada por todos.

Anitta, Alcione e Zeca Pagodinho. Foto: Reprodução/G1

Em coro, o público cantou "O campeão", o hino das torcidas, ao final do cortejo, junto com Neguinho da Beija-Flor, que celebrou mais um desfile nos 40 anos da "nova" Marques de Sapucaí.

"É um momento único para mim. Nesses 52 anos de carnaval, esse certamente é um dos momentos que mais vai marcar", falou o cantor.

O diretor de marketing da Liesa, Gabriel David, afirmou que a ideia dos shows de abertura veio para ficar.

"Estamos muito felizes. Foi algo que envolveu muita gente do mundo do samba e do show biz. Queríamos não só fazer uma homenagem ao mundo do samba, mas que possa se perpetuar no desfile das campeãs. É um dia com desfiles menores, e as escolas têm peças fundamentais para essa festa. Trabalhamos a quatro mãos com a TV Globo e o Abel Gomes. Esperamos que o público na passarela e de casa goste de assistir. É importante trazer visibilidade para uma noite tão importante, que num passado recente não tinha tanto essa atenção", disse.

Com direção artística de Abel Gomes, a apresentação teve coreografia da comissão de frente assinada pelo casal Priscilla Mota e Rodrigo Negri, campeões pela Viradouro e vencedores do Estandarte de Ouro.

"Tivemos que convidar e ensaiar outros artistas, independente da nossa escola, porque sabíamos que voltaríamos entre as campeãs. É histórico e para nós é muito especial. Acho que é a primeira vez que alguém abre e fecha o desfile na mesma noite. É muita emoção fazer parte da história do carnaval nessa abertura nunca feita, em um espetáculo totalmente inédito e com tantos convidados relevantes na nossa cultura nacional. Ter aqui também os baluartes, as baianas, integrantes de escolas de samba, isso dá um pouco de pertencimento. Espero que o pessoal de casa tenha curtido", disse Priscilla.

