DEU RUIM Super Bowl: Drake perde R$ 5,2 milhões em aposta e fama de "pé frio" volta a ser assunto nas redes Artista revelou em seu perfil no Instagram que havia apostado na vitória do New England Patriots, que acabaram derrotados pelo Seattle Seahawks por 29 a 13

O rapper canadense Drake voltou a ser associado à chamada “Maldição do Drake” após perder uma aposta de US$ 1 milhão (Aproximadamente R$ 5,2 milhões) no Super Bowl de 2026.

No sábado (7), o artista revelou em seu perfil no Instagram que havia apostado na vitória do New England Patriots, que acabaram derrotados pelo Seattle Seahawks por 29 a 13.

Com o resultado, Drake saiu de mãos vazias. Caso os Patriots tivessem vencido, o cantor teria embolsado cerca de US$ 2,95 milhões (Aproximadamente R$ 15,3 milhões). Ao publicar o comprovante da aposta, o rapper provocou os seguidores: “Aposte contra mim se tiver coragem”.



A postagem rapidamente repercutiu entre fãs e celebridades. O ator Mark Wahlberg, conhecido torcedor dos Patriots, apoiou a decisão do músico e comentou: “HOMEM INTELIGENTE!”. Outros usuários, no entanto, ironizaram o desfecho e reforçaram a teoria da “maldição”.

“Ele já perdeu antes mesmo de começar”, escreveu um seguidor antes da partida. Outro comentou: “Drake, você é meu cara, mas, nossa, você é amaldiçoado quando o assunto é aposta esportiva. Eu sei que sempre tenho que apostar no oposto de quem você acha que vai ganhar, é nesse nível”.

A chamada “Maldição do Drake” sustenta que times ou atletas apoiados publicamente pelo rapper acabam derrotados. A teoria ganhou força após uma série de apostas malsucedidas do artista ao longo dos anos.

Entre elas, a perda de US$ 60 mil em 2016 em uma aposta com French Montana sobre as finais da NBA; a derrota do Toronto Maple Leafs para o Florida Panthers em 2025, depois de Drake apostar US$ 1 milhão na equipe canadense; e a aposta de mais de US$ 1 milhão no Kansas City Chiefs no Super Bowl de 2025, vencido pelo Philadelphia Eagles.

O próprio Drake já comentou o assunto em entrevista concedida em 19 de maio a um perfil do Instagram. “A Maldição do Drake é engraçada para mim, sinceramente. Primeiro de tudo, o Raptors ganhou um campeonato, então ninguém pode falar comigo sobre Maldição do Drake”, afirmou, citando o título da NBA conquistado pelo Toronto Raptors em 2019.

“O Toronto Raptors é campeão da NBA. Se existisse uma Maldição do Drake, o Kawhi [Leonard] nunca teria acertado aquele arremesso, a gente nunca teria vencido o Warriors. Não existe maldição, mas é engraçado”, acrescentou.

Na mesma entrevista, porém, o cantor admitiu não ter sorte com apostas esportivas. Disse ser um “apostador esportivo falho” e reconheceu que isso “não é meu dom”.

“Tenho certeza de que, se você acredita na Maldição do Drake, vai ter muito mais conteúdo no futuro para confirmar suas teorias porque, por algum motivo, meus bilhetes não são premiados”, concluiu.

