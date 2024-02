A- A+

performance Super Bowl: NFL "corrige" voz de Alicia Keys em versão de show publicada no YouTube Cantora de 43 anos fez participação especial no show de Usher no intervalo da grande final da liga de futebol americano

Alicia Keys teve sua performance no último Super Bowl "corrigida" na versão que foi para o YouTube. Fãs notaram que uma falha na voz da cantora de 43 anos, que se apresentou no intervalo da grande final da NFL, não foi para a versão da apresentação publicada na plataforma de vídeos na internet.

A música em questão era “If I ain't got you”, um dos grandes sucessos de Alicia Keys, que ela cantou sentada em um piano vermelho. O vídeo pode ser assistido aqui. Diante das especulações que rondaram nas redes sociais, o marido de Alicia Keys, o produtor musical Swizz Beatz, saiu em defesa da esposa na segunda-feira (12), dizendo que os fãs estavam “falando sobre a coisa errada”.

"O desempenho desta noite foi incrível", escreveu o produtor no Instagram. "Não fazemos vibrações negativas, deste lado fazemos história", concluiu.

Keys fez uma participação especial no show de Usher no Super Bowl. Depois dela, Jermaine Dupri, Will.i.am, HER, Lil Jon e Ludacris se juntaram ao cantor no palco.

