MÚSICA Super Bowl: show de Bad Bunny reúne 128,2 milhões de telespectadores, mas não bate recorde Apresentação no intervalo da 60ª edição do evento foi alvo de críticas de Donald Trump e de setores conservadores nos EUA

O show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl LX atraiu 128,2 milhões de telespectadores, mas não conseguiu superar o recorde histórico estabelecido por Kendrick Lamar no ano anterior. De acordo com dados do instituto Nielsen, a atuação do artista porto-riquenho ficou abaixo da marca de 133,5 milhões registrada em 2025.

O número também não ultrapassou o desempenho histórico de Michael Jackson, que em 1993 alcançou 133,4 milhões de telespectadores. A apresentação integrou a 60ª edição do Super Bowl, principal evento esportivo da televisão americana, e foi cercada de controvérsia desde o anúncio do artista.

A escolha de Bad Bunny gerou críticas de setores conservadores, que questionaram a presença de um cantor de Porto Rico — território norte-americano desde 1898 — e que canta majoritariamente em espanhol. O presidente Donald Trump classificou o espetáculo como “uma afronta à grandeza da América” e chegou a boicotar o evento.





Aliados do ex-presidente organizaram um concerto alternativo com artistas considerados “mais americanos”, entre eles Kid Rock, conhecido apoiador de Trump. A reação política ocorreu dias depois de Bad Bunny ter defendido, durante o Grammy, a expulsão da ICE, agência federal de imigração dos EUA.

Apesar das críticas, o show foi marcado por clima festivo e forte identidade cultural. Bad Bunny recebeu como convidados Lady Gaga e Ricky Martin, em uma apresentação predominantemente em espanhol e repleta de referências à cultura porto-riquenha.

O encerramento trouxe uma procissão de bandeiras latino-americanas no palco, simbolizando a diversidade cultural do continente. No campo, a decisão entre Seattle Seahawks e New England Patriots terminou com vitória dos Seahawks por 29 a 13.

