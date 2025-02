A- A+

super bowl Super Bowl: Show de Kendrick Lamar supera o de Michael Jackson e é o mais assistido do evento Foram 133.5 milhões de espectadores, contra 133.4 milhões do rei do pop

Não tem para ninguém. Kendrick Lamar fez história com o show do intervalo do Super Bowl no último domingo (9) e conseguiu quebrar o recorde que pertencia a Michael Jackson de apresentação mais assistida da história do evento.

A confirmação veio da Roc Nation, gravadora do rapper. Ele cantou no jogo entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, em Nova Orleans. O título ficou com o Eagles.

Foram 133.5 milhões de espectadores, contra 133.4 milhões do rei do pop, em 1993. Lamar foi o primeiro rapper solo a se apresentar no intervalo da final do campeonato de futebol americano, um dos eventos de maior prestígio da TV americana.

Estiveram com ele no show a tenista Serena Williams, a rapper SZA e o ator Samuel L. Jackson.

Na apresentação, ele cantou, claro, " Not like us", canção que venceu cinco Grammys na edição 2025 do prêmio, incluindo gravação do ano.

Com uma letra detonando Drake, se tornou um single nº 1 e foi de hino de unidade da Costa Oeste americana em comícios de Kamala Harris a canção de pistas de dança em bar mitzvahs.

Veja também