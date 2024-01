A- A+

CARNAVAL 2024 Super-heróis saem das tocas no "Enquanto Isso na Sala da Justiça" Ney Matogrosso, Manu Chao e BaianaSystem são atrações da prévia nesta sexta-feira (26), no Pavilhão do Centro de Convenções, em Olinda

Já são 29 anos que o bloco Enquanto Isso na Sala da Justiça convoca foliões dos quatro cantos de Pernambuco a tirarem suas fantasias de super-heróis do armário e se jogar na prévia carnavalesca mais aguardada. É quando Mulher-Maravilha, Batman e Homem-Aranha têm uma única missão: entregar a animação que a época pede.

Eis que chegou a hora: a prévia Enquanto Isso na SJ acontece nesta sexta (26), a partir das 21h, no Pavilhão do Centro de Convenções de Olinda, e tem um gostinho diferente por dois motivos: está completando 29 anos de estrada e o line-up classe A, encabeçado por ninguém menos do que Ney Matogrosso.





Crédito: Reprodução/Instagram



Também se apresentam o franco-espanhol Manu Chao, há anos distante dos palcos brasileiros, e a banda baiana fenômeno BaianaSystem. Sobem ao palco, ainda, do Enquanto Isso na SJ As Sambadeiras, Orquestra de Frevo do Babá e DJs.

Crédito: Reprodução/YouTube

Ney estará entre nós

Logo depois da apresentação de As Sambadeiras, um dos artistas de maior magnitude do Brasil, Ney Matogrosso, e, sem dúvida alguma a atração que gera a maior expectativa da noite, está previsto para entrar às 22h30.



De acordo com a organização, Ney chega ao Sala com repertório diversificado, reunindo clássicos e canções nem tão conhecidas. Recentemente, Ney esteve à frente, por mais de cinco anos ininterruptos, da turnê "Atento aos Sinais", projeto que arrebatou plateias no Brasil e exterior.

Manu Chao low profile

Depois de praticamente 10 anos, o franco-espanhol boa praça, Manu Chao, retorna a Pernambuco para surpresa geral. O cantor, que renega a fama angariada com tantos hits, como "Me Gustas Tu", "Desaparecido" e "Mentira", promete uma apresentação diferente do que ficamos acostumados a ver.







Manu Chao vem com show acústico, acompanhado apenas por dois músicos. Chao tem percorrido outros países com o mesmo formato de apresentação.

A banda baiana BaianaSystem, liderada por Russo Passapusso, pelo segundo ano consecutivo, marca presença no baile do Enquanto Isso e, nesse caso, não se pode esperar outra coisa desse: será a apresentação mais ritmada e visceral da noite.







A Baiana traz o repertório do seu último álbum, o "OXEAXEEXU", que tem 21 faixas e começou a ser desenhado em abril de 2020, em plena pandemia de Covid-19.

Completando a festa, a Orquestra de Frevo do Babá, que acumula mais de 25 anos de atuação nos carnavais de Pernambuco e lançou em 2022 seu primeiro disco solo, o "Traditio Frevo Olinda", composto por 14 faixas e repleto de hinos do Carnaval olindense; e o grupo As Sambadeiras que, em 2023, comemorou 15 anos de estrada.



Formado apenas por mulheres na bateria, é conhecido por tocar de samba a brega e por encher da cor lilás a folia pernambucana. Nos intervalos das atrações, DJ’s assumem o som.

Serviço

Prévia do bloco Enquanto Isso na Sala da Justiça

Quando: Sexta-feira (26) - portões abertos às 21h

Onde: Pavilhão do Centro de Convenções de Olinda

Ingressos no site Bilheteria Digital: 7º lote - R$ 250 (inteira social) e R$ 350 (inteira) - valores sem a taxa de conveniência



