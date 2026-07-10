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EVENTO

Super Mario e seus amigos agitam as férias no Shopping Patteo Olinda, neste sábado (11)

Encontro temático integra agenda especial de julho, que também reúne parque infantil, personagens do cinema e diversas atrações para toda a família

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Shopping Patteo Olinda promove encontro gratuito com personagens inspirados no universo do Super Mario Shopping Patteo Olinda promove encontro gratuito com personagens inspirados no universo do Super Mario - Foto: Divulgação

O Shopping Patteo Olinda recebe neste sábado (11), às 15h, um encontro gratuito com personagens inspirados no universo do Super Mario. O evento acontece na varanda panorâmica do piso L3 e integra a programação das "Férias de Cinema", que segue durante todo o mês de julho com atividades temáticas inspiradas em grandes sucessos do cinema e da cultura pop. 

Nos próximos sábados, o público ainda poderá encontrar personagens de Toy Story, no dia 18, e participar das atividades comandadas pelas Guerreiras do K-pop, no dia 25.

Outra opção para quem visitar o shopping durante as férias é o parque Mar de Diversões, montado na Praça de Eventos, no piso térreo. O espaço tem ambientação inspirada no universo marítimo e reúne piscina de bolinhas, camas elásticas, brinquedos infláveis, tapete interativo e mesa de pintura. A atração permanece no shopping até o dia 3 de agosto.

Os ingressos para o parque custam R$ 40 para 15 minutos, R$ 50 para 30 minutos e R$ 60 para uma hora de permanência. Após esse período, é cobrado R$ 2 por minuto adicional. Crianças de até cinco anos devem permanecer acompanhadas por um responsável maior de 18 anos.

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Segundo a assessoria de imprensa, além da programação especial de férias, o Shopping Patteo Olinda reúne atrações fixas voltadas ao entretenimento infantil, entre elas salas de cinema tradicional e VIP, Game Station, Salti Verso, Top Plush, Mini Cars, Oficina de Slime, Montana Airsoft e brinquedos infláveis. No piso L2, o Polo Infantil concentra operações como XKid, Rilix e Bubble House.

O shopping também oferece opções para estimular a leitura por meio da Livraria Leitura, que dispõe de um amplo acervo infantil, além dos tradicionais encontros para troca de figurinhas realizados na própria livraria e no Espaço Panini.

Serviço
“Encontro com Super Mario”
Quando: sábado (11), às 15h
Onde: Shopping Patteo Olinda (Varanda Panorâmica do piso L3) – Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada, Recife
Entrada: Gratuita
Informações: @shoppingpatteoolinda

“Parque Mar de Diversões”
Quando: até 3 de agosto
Onde: Praça de Eventos, piso térreo 
Ingressos: R$ 40 (15 minutos), R$ 50 (30 minutos) e R$ 60 (1 hora), com acréscimo de R$ 2 por minuto excedente.
 

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