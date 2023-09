A- A+

DOMINGO "Super Matinê" no Clube das Pás é dica de diversão neste domingo (10); confira Banda Sedutora, Banda Bregueço e Orquestra das Pás são as atrações do evento de música romântica

Leia também

• Paulinho Moska é atração no Projeto Seis e Meia no Teatro do Parque; veja detalhes

• Wehoo contará com área de entretenimento para o público com roda gigante e pista de skate

A partir das 16h deste domingo (10), o tradicional Clube das Pás, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife, tem mais uma edição da “Super Matinê” com a banda de brega Banda Sedutora, Banda Bregueço e a Orquestra das Pás, interpretando hits do gênero romântico, nacional e internacional.

SERVIÇO

"Super Matinê" no Clube das Pás

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande - Recife

Quando: Domingo (10), a partir das 16h, com Banda Sedutora, Banda Bregueço e Orquestra das Pás

Os ingressos custam R$ 25 (meia-entrada para todos até às 21h)

Informações: (81) 3223-2390

Veja também

Abuso Christina Ricci, que viveu relação abusiva com Danny Masterson, critica Ashton Kutcher e Mila Kunis