"Super Turnê" de Jão e feijoada regada a samba, em Olinda, são destaques da agenda do 'findi'

Feijoada combina com fim de semana, que combina com samba e que, por sua vez, combina e muito com um dos nomes do gênero em Pernambuco, Gerlane Lops.



É ela quem comanda neste sábado (20) a Feijoada de São Jorge, na Casa Criatura, em Olinda. E ainda 'pelas Olindas', vai rolar a "Super Turnê" de Jão, no Classic Hall.

E para quem for de teatro, tem stand-up comedy com Kedny Silva no Barreto Júnior, no Pina. Já no Teatro Apolo, Bairro do Recife, a peça "3 Maneiras de Tocar no Assunto" tem acesso gratuito, e aborda pelo caminho da arte um assunto sério: a homofobia.

Ah, quer curtir as estreias no cinema, né? Ou que tal dar uma circulada nas exposições que estão acontecendo no Recife?

Pois bora de roteiro que tem filminhos e uma tuia de mostras arretadas para curtir.

CINEMA

"Guerra Civil"

Sinopse: Em um futuro não tão distante, quando uma guerra civil se instaura nos Estados Unidos, uma equipe pioneira de jornalistas de guerra viaja pelo país para registrar a dimensão e a situação de um cenário violento que tomou as ruas em uma rápida escalada, envolvendo toda a nação. No entanto, o trabalho de registro se transforma em uma guerra de sobrevivência quando eles também se tornam o alvo.

"Abigail"

Sinopse: Depois que um grupo de criminosos sequestrar uma bailarina de 12 anos, filha de uma figura poderosa do submundo, tudo o que eles precisam fazer para receber um resgate de US$ 50 milhões é vigiar a garota durante a noite. Numa mansão isolada, os sequestradores começam a diminuir, um por um, e descobrem, para seu crescente horror, que estão trancados lá dentro, sem nenhuma garotinha normal.

"Sem Coração"

Sinopse: Sem Coração se passa durante o verão de 1996, no litoral de Alagoas. Tamara (Maya de Vicq) está aproveitando suas últimas semanas na vila pesqueira onde mora antes de partir para estudar em Brasília. Um dia, ela ouve falar de uma adolescente apelidada de "Sem Coração" por causa de uma cicatriz que tem no peito. Ao longo do verão, Tamara sente uma atração crescente por essa menina misteriosa. Filme selecionado para o Festival do Rio de 2023

SHOWS E EVENTOS

Forró de Candeeiro

Com Cezinha

Quando: Sexta-feira (19), a partir das 20h30

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna - Rua Itatiaia, 81, Apipucos

R$ 80

Informações @centroculturalgaleriasuassuna

Informações: (81) 9 9252-4222

"Versos e Cantares", com Tonfil

Quando: Sexta-feira (19), 20h

Onde: Espaço Tô em Casa - Rua Marquês de Abrantes, 479, Campo Grande

Ingressos R$ 20 via WhatsApp (81) 9 9356-5974

Informações: @espaco_to_em_casa

Jão - Super Turnê

Quando: Sábado (20), 20h30

Onde: Classic Hall (Centro de Convenções, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 90 no site Eventim

Informações: (81) 3427-7501

Feijoada de São Jorge

Com Gerlane Lops

Quando: Sábado (20), a partir das 13h

Onde: Casa Criatura - Rua de São Bento, 344, Carmo, Olinda

Ingresso R$ 200 no Sympla

Informações: @casacriatura

Pagode dos Amigos

Quando: Sábado (20), a partir das 18h30

Onde: Shopping Costa Dourada (Praca de Alimentação) - Rod. PE 60, 3200, Cabo de Santo Agostinho

Acesso gratuito

Informações: (81) 3059-2000

TEATRO

"3 Maneiras de Tocar no Assunto"

Quando: Sexta (19) e Sábado (20)

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos gratuitos - com retirada uma hora antes do espetáculo

Informações: (81) 3355-3321

Stand-Up Comedy, com Kedny Silva

Quando: Sábado (20), 20h

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos R$ 80 no Sympla

Informações: (81) 3302-5914

Musical "Capiba, Pelas Ruas que eu Vou"

Quando: Sábado (20), às 19h e Domingo (21), às 17h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 25 no site Guiche Web

Informações: @musicalcapiba

Bluey no Teatro

Quando: Domingo (21), 16h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, s/n, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: (81) 9 9611-3915 // @teatroboavista

Arie, A Pequena Sereia

Quando: Domingo (21), 16h

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: (81) 3302-5914

O Circo do Palhaço Chocolate

Quando: Domingo (21), 10h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, s/n, Boa Vista

Ingressos R$ 30 no Sympla

Informações: @teatroboavista

Festival Internacional de Mágica

Quando: Sábado (20), 17h, e Domingo (21), 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 25 no site Guichê Web

Informações: @fimfestival

EXPOSIÇÃO

"Alceu Valença - Uma Geografia Visceral Nordestina"

Quando: até 18 de agosto

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Visitação terça a sexta: das 10h às 17h, aos sábados e domingos de 10h às 14h

Informações: (81) 9 9993-1331 // @casaestacaodaluz

"Novos Olhares para Monalisa"

Quando: até 9 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h / Domingos, das 10h às 18h

Informações: (81) 3425-1915

"Várias Mãos, uma Cultura: retratos da arte popular pernambucana"

Quando: até 30 de abril

Onde: Shopping Recife - Rua Padre Capauceiro, 777, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: (81) 3464-6464

Exposição "Mundo Jurássico"

Quando: até 1º de maio

Onde: Shopping Tacaruna - Av. Governador Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro

Acesso gratuito

Informações: www.shoppingtacaruna.com.br

"Hiper-Realismo no Brasil", de Giovani Caramello

Quando: até 9 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h e aos domingos e feriados, das 10h 1as 18h

Informações: (81) 3425-1925

"Luz e Cor - Diálogos Impressionistas e Pós-Impressionista"

Quando: até este sábado (20)

Onde: Galeria Janete Costa - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem

Acesso gratuito

Visitação sábado, das 10h às 16h

Informações: @galeriajanetecosta

"Claudionor Germano - 90 Carnavais"

Quando: até este domingo (21)

Onde: Sala de Exposição do Centro Apolo-Hemrilo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Visitação, sábado e domingo, das 10h às 18h

Informações: (81) 3355-3321 // (81) 9 9112-2622

