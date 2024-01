'Super Viking': conheça o avião em que estava astro de Hollywood antes de acidente fatal

A- A+

Dono da aeronave que "mergulhou" no mar e matou o ator de Hollywood Christian Klepser, de 51 anos, e suas filhas Madita, de 10, e Annik, de 12, o piloto Robert Sachs costumava compartilhar fotos do monomotor em uma página nas redes sociais.

O avião tinha uma pintura amarela e verde, com um rosto de tubarão próximo ao motor. Fabricado pela Bellanca, o modelo 17-30A estava certificado para voos pela FAA, agência americana equivalente à Anac, e registrada no nome de Sachs.

A aeronave foi desenvolvida através de modificações de designs clássicos do pioneiro da aviação Giuseppe Bellanca. Um total de 1.356 Vikings foram produzidos, com a maior produção entre 1968 e 1975 (1.019 aviões).

Um vídeo flagrou o momento em que um avião com turistas americanos "mergulhou" no mar, na região de uma pequena ilha do Caribe. Todos morreram na queda da aeronave, que apresentou problemas pouco depois de decolar.

A tragédia ocorreu nas águas de Bequia, território de São Vicente e Granadinas, por volta do meio-dia (horário local). A autora da gravação se desespera ao perceber que filmou o acidente.

Momentos depois de decolar do aeroporto JF Mitchell, em Bequia, Sachs fez contato com a torre de controle por rádio e contou que "estava enfrentando problemas e estava voltando", de acordo com o veículo de imprensa local Searchlight. Foi a última comunicação do piloto com os controladores.

A falha na operação da aeronave não foi especificada, até o momento. Uma investigação está em curso.

