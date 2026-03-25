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CINEMA Versão digitalizada de "Super Xuxa Contra Baixo Astral" será exibida pelo Canal Brasil Filme estreia na programação no dia do aniversário da Rainha dos Baixinhos

O Canal Brasil realiza uma homenagem à Rainha dos Baixinhos na data do aniversário da apresentadora. Nesta sexta-feira (27), às 22h30, o canal exibe a versão digitalizada de “Super Xuxa Contra Baixo Astral”.

Lançado originalmente em 1988, o filme retorna ao público com imagem e som restaurados. Alçado ao posto de clássico cult ao longo dos anos, o longa-metragem dirigido por Anna Penido é um dos maiores sucessos de Xuxa no cinema.

Na trama, Xuxa é uma apresentadora de TV que recruta as crianças para colorirem os muros pichados da cidade. Baixo Astral, um vilão que vive nos esgotos, se sente ameaçado com a proposta e, para se vingar, manda sequestrar o cachorro Xuxo.

O filme enfrentou problemas de preservação durante as últimas décadas, com partes consideradas perdidas, o que tornava a restauração completa inviável. Só após o cineasta Diego Alexandre localizar rara cópia em 35mm no Rio Grande do Norte é que a digitalização foi possível.



*Com informações da assessoria de imprensa.

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