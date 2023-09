A- A+

MUNDO "Superbigode": Em episódio de série animada, Maduro luta contra extremistas apoiados pelos EUA A série animada termina com "Superbigode" entrando em ação e destruindo seu inimigo após descobrir os planos do rival

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, lançou em sua redes sociais mais um episódio da série animada "Superbigode", em que fala de sua luta contra os "extremistas apoiados pelos Estados Unidos". O desenho começa quando a esposa de Maduro, Cilia Flores, vai até seu gabinete, onde o presidente aparece assinando alguns decretos. Cilia lhe pergunta: “O que você está fazendo, Nico?”, e Maduro responde: “Estou preparando projetos para beneficiar meu povo”.

Na segunda cena, outro personagem, o vilão — representado pela imagem clássica do Tio Sam — exorta os "extremistas", uma besta com cinco cabeças, a agirem imediatamente para a destruição do governo Maduro, incitando o caos nas ruas ao forçar as pessoas a abandonarem as suas casas, cortando linhas de eletricidade e água.

A série animada termina com "Superbigode" entrando em ação e destruindo seu inimigo após descobrir os planos do rival.





A série surgiu no ano passado, quando foi exibido na TV pública venezuelana. Criado à imagem e semelhança de Maduro, embora mais atlético, o super-herói persegue os valores bolivarianos e combate o imperialismo americano.

Em dezembro, Maduro mandou produzir e distribuir 12 milhões de bonecos inspirados no Superbigode, que foram doados como presente de Natal às crianças venezuelanas.

