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PEQUENOS LEITORES HQ "Supercapivara" ganha sessão de autógrafos no Recife neste sábado (25) Os autores Gabriel Dearo e Manu Digilio estarão presentes no lançamento da obra infantojuvenil

Gabriel Dearo e Manu Digilio, casal referência na produção de conteúdo para crianças, têm um encontro marcado com o público do Recife. Neste sábado (25), às 14h, eles participam de uma sessão de autógrafos da HQ “Supercapivara”, na Livraria do Jardim.

A nova aventura em quadrinhos é um spin-off de “As Aventuras de Mike”, série de livros infantojuvenis que figura entre as mais vendidas do Brasil. O livro conta a história de Robson, uma capivara preguiçosa que ganha habilidades extraordinárias, embarcando em uma jornada contra a vilã Crocodiva.



Para participar da sessão de autógrafos no Recife, é necessário adquirir um exemplar de “Supercapivara” na Livraria do Jardim. A compra dá direito a uma senha de acesso ao evento, que será distribuída em quantidade limitada, de acordo com a disponibilidade do espaço.

SERVIÇO

Sessão de autógrafos de “Supercapivara”, com Gabriel Dearo e Manu Digilio

Quando: neste sábado (25), às 14h

Onde: Livraria do Jardim - Avenida Manoel Borba, 292, Boa Vista, Recife

Acesso ao evento mediante compra do livro na livraria

Informações: @livrariadojardim



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