A- A+

SHOW Supercombo lança audiovisual que une clipes de duas faixas de ''Caranguejo'' As músicas "Como Se Fosse Ontem" e "Deixa a Maré Te Levar" foram escolhidas para o projeto

Atração confirmada no Rock in Rio 2026, a banda Supercombo lançou, nessa quarta-feira (12), um curta-metragem com os clipes de "Como Se Fosse Ontem" e "Deixa a Maré Te Levar", canções da parte dois do álbum ''Caranguejo''. No novo audiovisual, com a direção assinada por Jorge Daux, o grupo une a história das duas faixas em uma só.

Em "Como Se Fosse Ontem", os membros da banda são transportados para ambientes de nostalgia, como a letra da música sugere, a exemplo da locadora e da lan house. Em seguida, "Deixa a Maré Te Levar" promove o encontro dos quatro integrantes em um campo de baseball.

"É como se o 'nós' de 'Como Se Fosse Ontem' estivesse se enxergando no outro clipe", revelou a baixista Carol Navarro sobre o audiovisual que está disponível no YouTube.

Referência

Na cena nacional, o grupo formado por Leo Ramos (voz e guitarra), Carol Navarro (baixo e voz), Paulo Vaz (teclados) e André Dea (bateria), é uma das maiores referências do rock alternativo. Consagrada pela sonoridade de suas faixas, a Supercombo constantemente alinha o trabalho criativo com a produção audiovisual.

Entre os destaques, o lançamento de ''Supercombo - Ao Vivo Quando a Terra Era Redonda'' (2022) nos cinemas, dirigido por Gabs Hand, com a apresentação da banda na Audio, casa de shows em São Paulo, gravada em novembro de 2019. Além dos memoráveis videoclipes da era ''Adeus, Aurora'' (2019) e os divertidos vlogs compartilhados no canal do grupo no YouTube.

''Caranguejo'' no Rock in Rio

No dia 5 de setembro, a Supercombo sobe ao palco Supernova, no Rock in Rio, com o repertório repleto de músicas clássicas da banda, em conjunto com as 15 faixas de ''Caranguejo''. A primeira parte do álbum foi lançada em agosto passado e a segunda parte completou o trabalho em abril deste ano, com oito novas canções, incluindo "Como Se Fosse Ontem" e "Deixa a Maré Te Levar".

Veja também