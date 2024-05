"Superfesta" da filha de Virginia Fonseca terá "resenha" de Leo Santana e artistas para crianças

A- A+

Hoje é dia de festa. A comemoração do aniversário de 3 anos de Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, acontece nesta quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi. O evento, que será realizado em Goiânia (GO), tem “super-heróis” como tema e conta com apresentação de Leo Santana e outros artistas para os convidados mirins.

O convite para a festa foi enviado na última semana. Virginia já avisou, inclusive, que quem não confirmar a presença não poderá entrar no evento. Antes, ela já havia orientado os convidados sobre o presente que poderiam levar.

— Meu maior presente é ter a presença de vocês neste dia. Se ainda assim quiser presentear, gostaria que levassem leite em pó para a doação — disse em um vídeo publicado no canal do YouTube, na terça.

O tema da festa será “Super Maria Alice”, uma referência ao universo de super-heróis. A ideia, aliás, é que Maria Alice esteja caracterizada como a Batgirl, parceira de Batman e de Robin nos quadrinhos.

Grávida do terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo, Virginia enviou o convite físico para alguns amigos que estão em Goiânia. Também convidou outras pessoas, fora da capital goiana, pela Internet, por conta da logística de entrega — isso porque o convite é um espetáculo à parte, com a personagem-tema iluminada em cores néon, que vão do verde ao vermelho.





No vídeo no canal do YouTube, a também apresentadora do “Sabadou”, programa do SBT, afirmou que estava decidida a fazer apenas uma festinha na escola da garota. Mas mudou de ideia. “Vamos curtir, celebrar”, disse no vídeo.

— Falei que não ia fazer festa esse ano, mas acabou que dei um deslize. Vai fazer uma festa mais para criança. As outras festas a gente fazia com três atrações. Essa não, vai começar às 16h e vai terminar depois do jantar. Vai ter atração para crianças.

Veja também

TECNOLOGIA Veja como seria o Woody na vida real, segundo ferramenta de Inteligência Artificial