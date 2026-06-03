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Cinema 'Supergirl': venda antecipada de ingressos para o filme inicia nesta quarta (3) Segundo filme do novo universo da DC Studios, estrelado por Milly Alcook e dirigido por Craig Gillespe, chega aos cinemas no dia 25 de junho

A Warner Bros. Pictures anunciou que a pré-venda de ingressos para "Supergirl" começa nesta quarta (3). O longa chega aos cinemas no dia 25 de junho, mas já oferece ingressos garantidos tanto para as sessões regulares após a estreia oficial, quanto para as sessões antecipadas, exclusivamente no dia 23 de junho.

Em "Supergirl", Kara Zor-el (Milly Alcock) é uma jovem kryptoniana que não deseja assumir seu papel como heroína. No entanto, uma aliada inesperada e um vilão que ameaça toda a galáxia não lhe deixam outra opção além de encarar seu destino em uma grande aventura. No enredo, ela se une com Lobo (Jason Momoa) um anti-herói capaz de salvar o Universo.

Supergirl também estará disponível em sessões do Imax e com acessibilidade. Para mais detalhes sobre sessões e horários, confira a rede de cinema mais próxima.

Assista ao trailer:

Sobre o filme

Supergirl, o novo longa-metragem da DC Studios com distribuição da Warner Bros. Pictures, é estrelado por Milly Alcock no duplo papel de Supergirl e Kara Zor-El. Craig Gillespie dirige o filme a partir do roteiro de Ana Nogueira.

Quando um adversário tão inesperado quanto implacável parece muito próximo de ganhar a batalha, Kara Zor-El, também conhecida como Supergirl, não sem muita relutância, faz uma parceria improvável em uma épica jornada interestelar de vingança e justiça.

Coestrelam Supergirl, ao lado de Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham e Jason Momoa.

Os líderes do DC Studios, Peter Safran e James Gunn, assinam a produção de Supergirl, baseado em personagens da DC criados por Jerry Siegel e Joe Shuster. O filme tem produção executiva de Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo e Lars P. Winther.



A equipe de produção criativa do cineasta Craig Gillespie atrás das câmeras inclui o diretor de fotografia Rob Hardy; o designer de produção Neil Lamont; a editora Tatiana S. Riegel; a figurinista Anna B. Sheppard; o supervisor de efeitos visuais Geoffrey Baumann; e a trilha sonora foi composta por Ramin Djawadi.

DC Studios apresenta uma produção da Troll Court Entertainment, The Safran Company, um filme de Craig Gillespie. Supergirl estreia nas salas de cinema e Imax® em todo o mundo a partir de 25 de junho de 2026, com distribuição da Warner Bros. Pictures.

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