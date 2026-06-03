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Cinema

'Supergirl': venda antecipada de ingressos para o filme inicia nesta quarta (3)

Segundo filme do novo universo da DC Studios, estrelado por Milly Alcook e dirigido por Craig Gillespe, chega aos cinemas no dia 25 de junho

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Trecho do primeiro trailer de ''Supergirl'' com destaque ao passado da personagem interpretada por Milly AlcockTrecho do primeiro trailer de ''Supergirl'' com destaque ao passado da personagem interpretada por Milly Alcock - Foto: Reprodução/YouTube

A Warner Bros. Pictures anunciou que a pré-venda de ingressos para "Supergirl" começa nesta quarta (3). O longa chega aos cinemas no dia 25 de junho, mas já oferece ingressos garantidos tanto para as sessões regulares após a estreia oficial, quanto para as sessões antecipadas, exclusivamente no dia 23 de junho

Em "Supergirl", Kara Zor-el (Milly Alcock) é uma jovem kryptoniana que não deseja assumir seu papel como heroína. No entanto, uma aliada inesperada e um vilão que ameaça toda a galáxia não lhe deixam  outra opção além de encarar seu destino em uma grande aventura. No enredo, ela se une com Lobo (Jason Momoa) um anti-herói capaz de salvar o Universo. 

Supergirl também estará disponível em sessões do Imax e com acessibilidade. Para mais detalhes sobre sessões e horários, confira a rede de cinema mais próxima.  

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Assista ao trailer:

Sobre o filme 
Supergirl, o novo longa-metragem da DC Studios com distribuição da Warner Bros. Pictures, é estrelado por Milly Alcock no duplo papel de Supergirl e Kara Zor-El. Craig Gillespie dirige o filme a partir do roteiro de Ana Nogueira. 

Quando um adversário tão inesperado quanto implacável parece muito próximo de ganhar a batalha, Kara Zor-El, também conhecida como Supergirl, não sem muita relutância, faz uma parceria improvável em uma épica jornada interestelar de vingança e justiça. 

Coestrelam Supergirl, ao lado de Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham e Jason Momoa. 

Os líderes do DC Studios, Peter Safran e James Gunn, assinam a produção de Supergirl, baseado em personagens da DC criados por Jerry Siegel e Joe Shuster. O filme tem produção executiva de Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo e Lars P. Winther.

A equipe de produção criativa do cineasta Craig Gillespie atrás das câmeras inclui o diretor de fotografia Rob Hardy; o designer de produção Neil Lamont; a editora Tatiana S. Riegel; a figurinista Anna B. Sheppard; o supervisor de efeitos visuais Geoffrey Baumann; e a trilha sonora foi composta por Ramin Djawadi. 

DC Studios apresenta uma produção da Troll Court Entertainment, The Safran Company, um filme de Craig Gillespie. Supergirl estreia nas salas de cinema e Imax® em todo o mundo a partir de 25 de junho de 2026, com distribuição da Warner Bros. Pictures.

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