A- A+

FESTA Superingosto celebra 15 anos com show do Máquinas na Pista neste sábado (31) A "festa de debutante" será no Frege, localizado no Bairro do Recife, a partir das 22h

Aquele velho clichê: parece que foi ontem. Mas, de fato, quem foi às primeiras festas da Superingosto vai ter exatamente essa sensação quando se der conta de que já se passou uma década e meia. Mas, diferente de se lamentar, o imperioso é celebrar!

No próximo sábado (31), a Superingosto comemora seus 15 anos de existência com o agito certeiro que será promovido no Frege, Bairro do Recife, a partir das 22h.

No comando da festa, os DJs da Super, GGatis, Bê Formiga e Cristiano Borba, além da banda de música eletrônica Máquinas na Pista.

Tempo, tempo, tempo

A Superingosto é, assumidamente, uma festa millenial. E, assim sendo, acompanhou uma série de transformações culturais e tecnológicas nesses últimos 15 anos: do feed aos stories, do CD-R ao streaming, das madrugadas no Francis Drinks às combinações sobre quem fica com as crianças para os pais saírem para dançar.

E, por isso, tudo no set list da festa tem a cara de quem faz e de quem frequentou e frequenta a festa até hoje: dos Djs, pode-se esperar um som instigante e dançante, fincado no bom e velho indie rock, com incursões no pop dos anos 1990, 2000 e também algumas atualidades.

Já a banda Máquinas na Pista é especialista em versões e remixes de grandes hits dos anos 1980 e 1990.

SERVIÇO

Com show da banda Máquinas na Pista

Quando: Sábado (31), a partir das 22h

Onde: Frege - Av. Rio Branco, 155, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: R$ 50, à venda no Sympla

Instagram: @superingosto

Veja também