CINEMA "Superman" tem cenas pós-crédito? Saiba o que esperar Dirigida por James Gunn, nova aventura do Homem de Aço chega aos cinemas nesta quinta-feira (10)

Ponto de partida do novo universo cinematográfico da DC Comics, "Superman", de James Gunn, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (10). O longa traz David Corenswet e Rachel Brosnahan como Clark Kent e Lois Lane.

Sempre que uma adaptação dos quadrinhos entra em cartaz, o público tem uma curiosidade: o filme tem cenas pós-crédito? Cenas exibidas durante ou ao fim dos letreiros se tornaram tradição nas produções da Marvel e da DC. Na maioria das vezes, são usadas para dar um gostinho do que vem por aí. Mas muitas vezes são apenas para piadinhas.

O próprio James Gunn já se mostrou um super adepto da ferramenta. Em "Guardiões da galáxia: Vol. 2", o diretor contou com nada menos que quatro sequências após o término da história principal. Desta forma, não é surpresa a notícia de que "Superman" conta com não apenas uma, mas duas cenas pós-crédito. Abaixo você confere uma descrição das cenas, sem informações que prejudiquem a experiência.

A primeira cena não chega a ser spoiler, uma vez que a imagem da cena já havia sido divulgada antes do lançamento do filme. A sequência mostra Superman e o doguinho Krypto sentados na Lua diante da Terra, provavelmente após uma brincadeira no melhor estilo dos quadrinhos.

Já a segunda cena reúne Superman e Sr. Incrível em uma conversa divertidinha. Diante de uma rachadura em um prédio, o Homem de Aço fala sobre o serviço imperfeito do colega em recolar a estrutura.

