"Superman": filme terá participação do filho de Christopher Reeve

A- A+

Fotos do set do novo longa dedicado a Superman, em Cleveland, nos Estados Unidos, revelaram que o jornalista Will Reeve, filho do ator Christopher Reeve (1952-2004), imortalizado no papel do herói, fará uma participação especial no longa.

Segundo a Variety, Will Reeve, que na vida real é correspondente da ABC News, interpretará no filme um repórter.

Imagens dos bastidores das gravações do filme Superman mostram o diretor James Gunn abraçando e cumprimentando Will Reeve, filho de Christopher Reeve, que fará uma pequena participação no longa. pic.twitter.com/bbvG9A17NQ — Multiverso News (@MultiversoNews1) July 3, 2024

Muitos atores já interpretaram o Superman nos cinemas: David Corenswet (The Politician) assume o manto do herói agora neste novo filme, mas antes dele vieram Kirk Alyn, Reeves e, nos últimos 20 anos, Tom Welling, Henry Cavill e Tyler Hoechlin.

Contudo, a versão de Christopher Reeve geralmente é uma das mais celebradas, ultrapassando muitas vezes qualquer barreira geracional.

Afinal, foi ele que, no final dos anos 1970, injetou uma bela dose de otimismo e vulnerabilidade no Homem de Aço, e continuou a encantar o público nas três sequências, lançadas nos anos 1980

Esperança

Considerando que o título do novo filme do herói será Superman: Legacy, o aceno a Reeve é pertinente. Até porque, embora oficialmente o diretor James Gunn não dê muitas informações sobre o que esperar da nova aventura, todas as suas dicas sobre o tom do longa e seu visual apontam para uma fase menos sombria e realista, e mais esperançosa - como foram justamente os filmes de Reeve.

Com lançamento marcado para julho de 2025, o novo Superman tem Rachel Brosnahan como Lois Lane e Nicholas Hoult como o vilão Lex Luthor.

Veja também

CONTEÚDO DE MARCA Noites temáticas para curtir com os amigos em casa