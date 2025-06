A- A+

CINEMA "Superman": tudo o que já sabemos sobre o filme que inaugura uma nova fase da DC nos cinemas A Folha de Pernambuco teve acesso antecipado aos 30 minutos iniciais do longa-metragem, que apresnta uma versão mais humana do famoso super-herói

“Superman”, filme que apresenta a versão do diretor James Gunn (“Guardiões da Galáxia”, “O Esquadrão Suicida”) para o Homem de Aço, está cercado de expectativas desde o seu anúncio. A Folha de Pernambuco teve acesso antecipado aos 30 minutos iniciais do longa-metragem, que estreia no Brasil no dia 10 de julho, começando uma nova fase da DC nos cinemas.

Muitas das cenas que integram os momentos iniciais do filme já tiveram trechos revelados no trailer. Entre elas, a comentada entrevista do protagonista, vivido por David Corenswet, para Lois Lane, interpretada por Rachel Brosnahan.

Vista na íntegra, a cena revela não apenas os conflitos políticos e dilemas éticos enfrentados pelo super-herói, mas também a profundidade do seu relacionamento com a jornalista, que conhece sua identidade secreta. David e Rachel entregam segurança em seus papéis e muito entrosamento, tornando o romance crível.

A abertura do novo longa traz informações anteriores aos acontecimentos narrados no filme. Descobrimos que Clark Kent tem 30 anos de idade, mas assumiu o manto do Superman há apenas três. Além disso, é informado que os meta-humanos (pessoas com superpoderes) existem no planeta Terra há três séculos.

Em sua primeira aparição na tela, o Homem de Aço despenca do céu em direção à neve, após perder uma batalha pública pela primeira vez. Machucado e sem forças, ela assobia para chamar Krypto, o supercão, que o arrasta até a Fortaleza da Solidão. A ajuda acontece após alguns percalços, já que o companheiro canino não é dos mais obedientes, o que garante, aliás, alguns dos momentos mais engraçados e de pura “fofura” nesta meia hora.

Escondida no Ártico, a sede secreta do super-herói abriga tecnologia kryptoniana (oriunda do planeta de origem do personagem). É neste cenário que James Gunn traz de volta atores com os quais trabalhou em “Guardiões da Galáxia”. Pom Klementieff e Michael Rooker dão voz a dois dos robôs assistentes que ajudam Clark a se recuperar. Já Bradley Cooper é Jor-El, pai biológico do Superman, que surge como holograma ao lado de sua esposa, Lara Lor-Van, vivida por Angela Sarafyan.

O longa investe em mostrar o lado humano do personagem e a dualidade vivida por ele. Enquanto o Superman busca proteger o mundo, Clark Kent “bate o ponto” como repórter do Planeta Diário, faz o jantar da namorada e tenta ajudar os pais adotivos - interpretados por Pruitt Taylor Vince e Neva Howell - a lidarem com tecnologia.

Outro destaque destes minutos iniciais é a presença dos vilões. Sem origem nos quadrinhos, o Martelo de Borávia é um ser mecânico que consegue superar o Homem de Aço em uma batalha pelos céus de Metropolis. Quem o controla, no entanto, é o maligno Lex Luthor, bem defendido pelo ator Nicholas Hoult. Cercado de sua equipe de especialistas e de uma namorada que está sempre tirando selfies, o clássico antagonista ganha ares de magnata da tecnologia em sua leitura contemporânea. Um misto de Jeff Bezos e Elon Musk.

A duração total do filme -incluindo créditos e cenas pós-créditos - será de duas horas e nove minutos. Levando em conta o que já foi exibido até agora, “Superman” não abre espaço para a monotonia, apresentando um ritmo frenético de acontecimentos. Com sua reconhecida irreverência, James Gunn nos brinda com um Super-Homem que sorri. O longa se desprende totalmente do tom sombrio adotado pelo diretor Zack Snyder em “O Homem de Aço” (2013), se aproximando muito mais da versão estrelada por Christopher Reeve nos anos 1970.



