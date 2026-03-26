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AGENDA CULTURAL Supertramp Experience realiza apresentação no Recife A turnê brasileira da banda pousa no Teatro RioMar, às 21h, no dia 02 de maio

Chega ao Recife, no dia 02 de maio, o show da banda europeia Supertramp Experience. A apresentação acontecerá no Teatro RioMar, às 21h.

A banda, considerada pelo próprio Roger Hodgson, como o melhor tributo ao Supertramp, trará para a capital pernambucana o som, a energia e a emoção da banda inglesa Supertramp. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e no www.uhhu.com.

O show marca os 49 anos do lançamento do clássico álbum Even in the Quietest Moments!, um dos discos mais emblemáticos da carreira do grupo britânico.

Além disso, contará com uma homenagem ao músico Rick Davies, fundador, vocalista e tecladista da banda, que faleceu em setembro do ano passado.

Confira os integrantes da banda

- Antoine Oheix (vocal e teclados)

- Alan Valley (guitarra, teclados e backing vocal)

- David Martin (saxofone, teclado e coros)

- Lucas Fleurance (baixo)

- Stéphane Glory (bateria)

O público pode esperar quase duas horas de espetáculo, com sucessos como The Logical Song, Dreamer, School, Goodbye Stranger, Hide in Your Shell e Fool's Overture.

SERVIÇO

Supertramp Experience realiza apresentação no Recife

Quando: 02 de maio

Onde: Teatro RioMar - Shopping RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife

Ingressos via www.uhhu.com





*Com informações da assessoria

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