Supervisora do 'American Idol' e marido são mortos a tiros em mansão; suspeito é identificado

A- A+

Uma supervisora musical de longa data do "American Idol" e seu marido foram encontrados mortos com "múltiplos ferimentos de bala" dentro de uma mansão em Los Angeles. O crime ocorreu na tarde de segunda-feira.

Dias depois, os investigadores dos homicídios identificaram o suspeito como Raymond Boodarian, de 22 anos, que foi preso, e tentam descobrir a motivação dele.

A supervisora, identificada como Robin Kaye, de 70 anos, e seu marido, Thomas Deluca, de 70 anos, foram encontrados mortos com o que pareciam ser ferimentos de bala, informou Jennifer Forkish, porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles, ao The New York Times.

Em um comunicado fornecido ao Times no início de terça, um porta-voz do "American Idol" confirmou uma reportagem do TMZ afirmando que a supervisora musical de longa data do programa e seu marido haviam morrido.

"Estamos devastados ao saber do falecimento de Robin e de seu querido marido, Tom", diz o comunicado. "Robin tem sido um pilar da família 'Idol' desde 2009 e era verdadeiramente amada e respeitada por todos que tiveram contato com ela. Robin permanecerá em nossos corações para sempre e compartilhamos nossos mais profundos sentimentos com sua família e amigos neste momento difícil".

A polícia foi a uma casa no bairro de Encino por volta das 14h30 de segunda-feira, após ser solicitada a realizar uma verificação de bem-estar no local, disse Rosario Cervantes, porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles. Paramédicos do Corpo de Bombeiros declararam as vítimas mortas no local.

Em um comunicado divulgado na noite de terça-feira, o Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) disse que os investigadores determinaram que uma chamada de rádio anterior havia sido gerada em conexão com uma perturbação na residência em 10 de julho. Eles acreditam que Boodarian entrou na residência por uma porta destrancada.

As vítimas teriam retornado para casa enquanto o suspeito estava dentro da residência, e houve um confronto, disse a polícia. As vítimas sucumbiram a múltiplos ferimentos de bala, e o suspeito fugiu da residência a pé, informou a polícia.

Kaye trabalhou em mais de 200 episódios de "American Idol", de acordo com sua página no IMDB. Seu trabalho foi reconhecido ao longo dos anos pela Guild of Music Supervisors, que lhe concedeu o prêmio de melhor supervisão musical em reality shows em 2014.

Veja também