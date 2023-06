A- A+

herança Suposto namorado de Gugu posta mensagens de amor que teria trocado com o apresentador Thiago reproduziu antiga conversa de WhatsApp com Gugu em seu perfil o Instagram: "Eu te amo pelas tuas faltas, pelas tuas loucuras"

Suposto namorado de Gugu Liberato, o chef Thiago Salvático se pronunciou nesta quarta-feira (7) sobre a suposta relação entre os dois. Em meio a mais um capítulo da disputa pela herança de R$ 1 bilhão deixada pelo apresentador, o catarinense de 35 anos usou as redes sociais para reproduzir uma antiga troca de mensagens que ele diz ter tido com Gugu pelo WhatsApp. "Eu também te amo", respondeu Salvático após Gugu enviar um vídeo em que Maria Bethânia faz uma declamação de amor.

Troca de mensagens entre Thiago e Gugu (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

No último dia primeiro, o advogado de Marina e Sofia, filhas do apresentador Gugu Liberato, no processo de herança disse que vai entrar na Justiça contra os defensores da parte contrária por "fraude" e "estelionato". Nelson Willians atribui a Dilermando e Angela Cigagna o vazamento de uma conversa entre as gêmeas Marina e Sofia Liberato com João Augusto Liberato, de acordo com a "Folha de S. Paulo". No diálogo, os irmãos expõem as divergências sobre o reconhecimento de união estável da mãe do trio, Rose Miriam, com o pai.

A conversa veio a público nesta quarta-feira, em reportagem da revista "Veja". Dilermando e Angela Cigagna atualmente representam João Augusto e a irmã de Gugu, Aparecida Liberato, que são contra o reconhecimento da união estável. No entanto, também defendiam Marina e Sofia, favoráveis à demanda da mãe, até julho de 2021. Nelson Willians afirmou ao jornal que a divulgação do diálogo precisa ser investigada, já que expôs uma conversa confidencial das gêmeas com seus antigos advogados.

