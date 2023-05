Suposto orgasmo ouvido em concerto nos EUA intriga a web; ouça áudio

Um gemido ouvido durante uma apresentação da Filarmônica de Los Angeles na última sexta-feira (28) intriga a imprensa americana: teria uma espectadora soltado um orgasmo ouvindo a 5ª Sinfonia de Tchaikovsky?

Nas redes sociais, diversas pessoas que assistiram a apresentação no Walt Disney Concert Hall, em Los Angeles, relataram ter ouvido o som no segundo movimento da sinfonia.

During Tchaikorskys 5th symphony at the LA Philharmonic last night, apparently, a woman had a full-body orgasm just from the music. It was recorded. pic.twitter.com/uLJIGvJ3yQ