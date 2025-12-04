A- A+

SHOW Surama Ramos, Henrique Albino e Mãe Beth unem ancestralidade e experimentação nesta terça (9) O espetáculo gratuito acontece no Auditório É do Povo, no Cais do Sertão, no Bairro do Recife

O espetáculo gratuito ''Surama Ramos e Henrique Albino Convidam Mãe Beth de Oxum'' une ancestralidade e música contemporânea. O show acontece na próxima terça-feira, dia 9 de dezembro, às 20h, no Auditório É do Povo, no Cais do Sertão, no Bairro do Recife, com ingressos distribuídos 1 hora antes do início da apresentação.

Os contemporâneos Surama Ramos e Henrique Albino combinam experimentações sonoras da vanguarda brasileira com um movimento de salvaguarda do coco de umbigada de Mãe Beth de Oxum. O projeto, que é promovido pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab), marca mais um encontro no palco entre o trio de artistas. Os três circularam mais uma temporada do espetáculo Apejó pelo Sesc Sonora Brasil.

''E a gente aprendeu com Mãe Beth a forma musical dela, que é de repetição, com perguntas e respostas, fora desenvoltura com os instrumentos de percussão'', diz Surama, que orientada pela mestra, vai tocar ganzá ao vivo, pela primeira vez.

''Surama Ramos e Henrique Albino Convidam Mãe Beth de Oxum'' apresenta um repertório com cocos de domínio público e composições dos três com arranjos executados por todos os músicos. Além disso, o espetáculo se divide em quatro blocos: "Sambada Futurista", "Afrobeat Olindense", "Músicas Tronxas" e "Coco Psicodélico"

''A partir da fusão entre o coco de umbigada e a música contemporânea de vanguarda pernambucana, esse trabalho plural e inovador mostra que a tradição centenária do coco de umbigada está viva, pois segue se transformando'', conclui Surama, sobre um coco de umbigada avivado por harmonias e instrumentos melódicos.

A percussão do espetáculo também conta com Mestre Quinho Caetés e Alice Ialodê, respectivamente, companheiro e filha da mestra. A produção é de Iara Campos e a engenharia de áudio, de Márcio Torres.

SERVIÇO

''Surama Ramos e Henrique Albino Convidam Mãe Beth de Oxum''

Quando: 09 de dezembro, às 20h

Onde: Auditório É do Povo, no Cais do Sertão

Entrada gratuita mediante ingressos, que serão distribuídos 1 hora antes do início do espetáculo

