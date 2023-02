Surfista Maya Gabeira lança publicação juvenil com mensagem de superação e empoderamento

A- A+

“Era uma vez uma Fera que vivia em um vilarejo de pescadores chamado Nazaré. Essa Fera não era um animal nem um monstro. Ela era uma onda, feita de água”. É neste tom de conto de fadas que a surfista profissional Maya Gabeira dá início ao seu primeiro livro juvenil, "Maya e a Fera", lançado no Brasil pelo selo Outro Planeta.

Maya, personagem principal inspirada na vida da autora, não é uma princesa à espera do príncipe encantado, mas uma menina que sonha encarar uma Fera: uma onda gigante na praia portuguesa de Nazaré. Escrita originalmente em inglês (Maya and the Beast) e ilustrada por Ramona Kaulitzki, a publicação é um lembrete empoderador de que todo medo pode ser superado e de que toda fera pode ser domada.

Descrita de forma lúdica e com uma linguagem acessível, Maya é uma garota tímida e aparentemente frágil, que sofre de asma. No entanto, no momento que ela entra na água, tudo muda: lá é o lugar onde se sente mais forte. Enquanto todos os habitantes de sua cidade têm medo da Fera, a onda gigante que faz um barulho estrondoso ao bater na costa, Maya acha o som reconfortante e se acalma observando as curvas do mar. Com sua prancha cor-de-rosa e o coração decidido, Maya sonha em ser a primeira menina a encarar a Fera frente a frente.

“Embora Maya e a Fera seja uma obra de ficção, uma espécie de conto de fadas inspirado pela minha infância e pela minha descoberta do surfe, ela ainda é a minha história. Por meio dela, quero compartilhar com todas as crianças que nossos sonhos podem se tornar realidade se persistirmos”, afirma a autora.

Em fevereiro de 2020, Gabeira bateu o recorde mundial feminino após surfar a maior onda do mundo, de 22,4 metros, em Nazaré, uma marca oficializada pelo Guinness World Records. Em seu livro, ela compartilha uma história inspirada na sua, falando sobre resiliência, quebra de expectativas para as mulheres no esporte e a ousadia de fazer o impossível.

Veja também

Carnaval 2023 Camaragibe divulga programação do Carnaval na cidade; confira as atrações