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Famosos Suri, filha de Tom Cruise e Katie Homes, retira legalmente o sobrenome do pai Mudança veio à tona após a jovem aparecer registrada para votar no estado da Pensilvânia, onde estuda teatro musical na Universidade Carnegie Mellon

A filha de Tom Cruise e Katie Holmes deu um novo passo em sua vida longe dos holofotes e também distante do sobrenome que a acompanhou desde o nascimento. Aos 20 anos, Suri passou a se chamar legalmente Suri Noelle, deixando de usar "Cruise" e adotando o nome do meio da mãe como sobrenome oficial.

A mudança veio à tona após a jovem aparecer registrada para votar no estado da Pensilvânia, onde estuda teatro musical na Universidade Carnegie Mellon. Como o cadastro eleitoral norte-americano exige o uso do nome legal, os documentos confirmam que a alteração já foi formalizada. De acordo com a Page Six, não há registros do processo na Pensilvânia, o que indica que a mudança pode ter sido concluída anteriormente em Nova York, onde Suri viveu desde o divórcio dos pais.

Embora a confirmação tenha surgido agora por meio dos registros eleitorais, Suri já vinha demonstrando que pretendia abandonar o sobrenome do pai. Em junho de 2024, durante sua cerimônia de formatura do ensino médio, ela foi anunciada publicamente como Suri Noelle, sem utilizar o sobrenome Cruise.

Segundo a revista People, foi naquele mesmo ano que a estudante oficializou a alteração de seu nome, passando a utilizar legalmente "Noelle", em referência ao nome do meio de Katie Holmes.

Relação distante com Tom Cruise

A mudança acontece em meio ao longo período de afastamento entre Suri e Tom Cruise. O ator e a filha não são vistos juntos publicamente desde 2012, ano em que Katie Holmes pediu o divórcio, encerrando um casamento de quase seis anos.

Desde a separação, Katie assumiu a criação da filha, que cresceu em Nova York longe da exposição constante da imprensa. Segundo veículos americanos, pai e filha não mantêm contato há mais de uma década.

Ao longo dos anos, o distanciamento foi frequentemente associado à ligação de Tom Cruise com a Cientologia. Especialistas e jornalistas que acompanham a organização religiosa apontam que esse pode ser um dos fatores por trás da ausência de convivência entre os dois, embora nenhum dos envolvidos tenha confirmado publicamente essa versão.

Vida discreta e foco na carreira artística

Apesar de carregar um dos sobrenomes mais conhecidos de Hollywood durante boa parte da vida, Suri sempre manteve um perfil reservado. Atualmente, ela cursa teatro musical na Universidade Carnegie Mellon, em Pittsburgh, e tem evitado a exposição pública.

A escolha por adotar "Noelle" também é vista como uma homenagem à mãe, que esteve à frente de sua criação desde o fim do casamento com Tom Cruise.

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