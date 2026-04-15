A- A+

FAMOSOS Surpreendendo pela aparência, Simaria tem corpo esculpido por massagens, redução e lipo no sigilo Irmã de Simone Mendes, que é comparada a Kim Kardashian, fez ainda revitalização labial e teve acompanhamento dermatológico

Simaria sempre chamou a atenção do público, de forma positiva, por conta de sua aparência. A própria cantora costuma brincar com o visual, que em alguns momentos já foi comparado ao da socialite americana Kim Kardashian.



Mais recentemente, porém, comentários nas redes sociais dividiram opiniões: enquanto alguns internautas fizeram críticas à atual fase, outros saíram em defesa da artista. O fato é que não é de hoje que observações sobre mudanças no rosto e no corpo da irmã de Simone Mendes circulam nas redes sociais.

No início do ano passado, entretanto, a equipe da cantora chegou a negar que ela tivesse passado por novos procedimentos e reforça que os cuidados com a aparência fazem parte de uma rotina já conhecida. Entre eles, estão sessões frequentes de massagens corporais e acompanhamento dermatológico, focado na saúde da pele.





A cantora Simaria, irmã de Simone Mendes Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Simaria, irmã de Simone Mendes Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Simaria, irmã de Simone Mendes Foto: Reprodução/Instagram

Ao longo dos anos, Simaria já falou abertamente sobre algumas intervenções. Uma das mais comentadas foi a redução da “papada”, procedimento que, segundo a própria artista, teve impacto direto em sua autoestima. Em tom bem-humorado, ela chegou a compartilhar com seguidores a motivação para a mudança.

“Estava lá em casa me sentindo um pouco feia. Todo dia a gente tem o direito de exercer a feiura, mas eu já cansei de tanta feiura, agora quis ficar linda”, comentou.





Outro assunto que repercutiu foi a lipoaspiração realizada de forma discreta em 2021, revelada somente dois anos depois. Na ocasião, a cantora explicou que preferiu manter o procedimento em sigilo até se sentir confortável para dividir a informação com o público.

Além disso, Simaria também já mostrou detalhes de tratamentos faciais, como aplicações a laser e retoques estéticos, sempre destacando os efeitos na textura da pele e na produção de colágeno.

Simaria também já realizou procedimentos faciais com laser e aplicações de botox, além de tratamentos estéticos nos dentes. A artista ainda apostou na revitalização labial — conhecida como micropigmentação —, técnica que realça a tonalidade dos lábios.

Veja também