Cinema Surpresa de Lady Gaga e piadas com tapa de Will Smith: saiba como foi a cerimônia do Oscar 2023 Cantora, que havia cancelado participação no evento, realizou apresentação musical

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood entregou, na noite deste domingo (12), os prêmios da 95ª edição do Oscar. O comediante Jimmy Kimmel retornou ao papel de anfitrião da cerimônia, que ocorreu em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Após a exibição de um vídeo em que brinca fazer parte do filme "Top Gun: Maverick", um dos indicados da noite, Jimmy Kimmel entrou no palco como se estivesse caindo de paraquedas. O anfitrião fez piadas com alguns dos convidados e curiosidades sobre esta edição, além de alfinetar a falta de diversidade no Oscar deste ano.

Durante vários momentos, o anfitrião brincou com o tapa que Will Smith deu no humorista Chris Rock no Oscar do ano passado. Uma das principais preocupações da organização do evento neste ano foi não repetir situações como essa.

"Temos uma política de segurança muito forte. Se em algum momento alguém cometer um ato de violência, vai receber o Oscar de melhor ator e fazer um discurso de 19 minutos. Se acontecer alguma coisa violenta, faça o que fizeram no ano passado: fiquem sentados e façam absolutamente nada", zombou.

Performances

Lady Gaga surpreendeu o público ao cantar na cerimônia. A cantora havia cancelado sua participação por estar ocupada com as filmagens de “Coringa: Folie à Deux”, mas surgiu no palco de “cara limpa”, vestindo uma camisa preta básica e calça jeans rasgada, para cantar “Hold My Hand”, sua canção para o filme “Top Gun: Maverick”.

Grávida do seu segundo filho, Rihanna fez uma apresentação emocionante de “Lift Me Up”, composição sua para “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”. A canção homenageia o ator Chadwick Boseman, que morreu em 2020.



