A- A+

BBB 23 Surpresa indigesta: Cara de Sapato encontra larva em salada no almoço do VIP Ele cuspiu a comida de volta no prato, provocando reações de nojo em Bruna Griphao e Amanda



O lutador de MMA Cara de Sapato teve uma surpresa para lá de indigesta durante o almoço de hoje do Vip do BBB 23, nesta quarta-feira (1º): uma larva na salada durante a refeição. Ele cuspiu a comida de volta no prato, provocando reações de nojo em Bruna Griphao e Amanda.

"O que foi?", perguntou Bruna enquanto Sapato cuspia a comida no prato, para depois levantar na mesa após ver a larva. Amanda, foi ver o que havia acontecido e explicou aos colegas: "Era uma larva, uma larvinha", disse.



Festa da líder

Bruna Griphao, que foi Líder na primeira semana com Larissa, terá uma nova festa do líder, dessa vez sozinha. O tema do evento será 'Grécia', país de origem da família de Bruna. O cenário contará com as famosas casas brancas com batentes de portas e janelas azuis, lembrando Mykonos, junto das características flores de Bouganvill.

Veja também

Música Mari Fernandez confirma participação de Wesley Safadão na gravação do seu novo DVD