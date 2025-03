A- A+

POVOS ORIGINÁRIOS Casa Estação da Luz recebe Suraras do Tapajós, grupo de carimbó formado por mulheres indígenas Paraenses, elas formam o primeiro grupo de carimbó formado por mulheres indígenas; show acontece no dia 22 de março

Primeiro grupo de carimbó do País formado por mulheres indígenas, o Suraras do Tapajós se apresenta na Casa Estação da Luz, em Olinda, no sábado 22 de março, com o show "Kiribasawa Yuri Yí-itá - A Força que Vem das Águas" - baseado no primeiro álbum homônimo das artistas paraenses.

No palco, o grupo Semente de Maracá, formado por mulheres indígenas e caboclas pernambucanas filhas da Caatinga e da Mata Atlântica, faz participação na noite que contará, ainda, com o DJ Pepe Jordão.

Os ingressos estão disponíveis com valores a partir de R$ 40 no Sympla.

O Show

Com oito faixas autorais em português, somadas à introdução em Nheengatu - língua falada pelo povos do Baixo Tapajós - o show do Suradas faz um passeio pela cultura musical so Pará, com mote no carimbó - declarado Patrimônio Cultural Imateria do Brasil em 2014.

"Nós, mulheres indígenas, saímos do cenário em que apenas dançavamos para agora ocupar os palcos para fazer carimbó )...) Com este disco estamos deixando nossa marca de 'artivista'", destaca Adelina Borari, integrante do grupo e vice-prediente da Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós.

Composições de nomes como Dona Onete, Jana Figarella e mestres da Cultura Popular como Osmarino Kumaruarua, entre outros, integram o reper'torio.





O Figurino

As mulheres Suraras do Tapajós incrementam a apresentação no palco, tocando, cantando e dançando descalças. A ideia é "sentir e ligar-se à Terra".



Cocares de penas, grafismos na face, braços e pernas confeccionadas com tinta de jenipapo por elas próprias, também integram o figurino para o show, caracterizando e reforçando o simbolismo da cultura indígena.



Saias artesanais coloridas "dançam" em meio ao toque das maracas feitas de cuia, e também junto aos curimbós e banjo - instrumento que por vezes dá lugar ao violão.



Já o arranjo vocal traz solista e coro em sua execução. E ainda no palco, as Suraras levam o ritual do banho de cheiro para o show - fomentado pela Bolsa Funarte de Música Pixinguinha (2023).



Crédito: Hana Lidia

As Suraras

Desde 2018 o grupo Suraras do Tapajós tem nos palcos uma vitrine para expor vivências de mulheres indfígenas e também da musicalidade da floresta.



Reverbarada, a voz indígena feminina ao tocar e cantar pautas como ancestralidade e preservação dos povos originários, marca presença através do grupo que com o carimbó - tradicionalmente execitado por homens - já passou por palcos como os do Rock In Rio e o Rec-Beat.

SERVIÇO

Show "Kiribasawa Yuri Yí-itá - A Força que Vem das Águas", com o grupo Suraras do Tapajós

Quando: Sábado, 22 de março, a partir das 17h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de 40 via Sympla

Informações: (81) 9 9993-1331

