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famosos Susan Sarandon é detida em Nova York durante protesto contra Netanyahu Imagens da AFP mostram policiais de Nova York algemando a protagonista de "Thelma & Louise" enquanto o líder israelense participava da Assembleia Geral da ONU

A estrela do cinema americano Susan Sarandon está entre as cerca de 100 pessoas detidas em Nova York, nesta quinta-feira (24), quando a polícia dispersou um protesto contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Imagens da AFP mostram policiais de Nova York algemando a protagonista de "Thelma & Louise" enquanto o líder israelense participava da Assembleia Geral da ONU.

O New York Post informou que a atriz Hannah Einbinder, da série "Hacks", também foi retirada pelas autoridades da manifestação organizada pelo Jewish Voice for Peace.

Uma porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York disse que os agentes receberam relatos de uma “manifestação não programada” em que várias pessoas bloqueavam um cruzamento.

As autoridades advertiram os participantes para que se retirassem, mas os manifestantes continuaram bloqueando a passagem, acrescentou. “Várias pessoas que não acataram as orientações foram detidas”, afirmou, sem especificar o número.

O Jewish Voice for Peace informou nas redes sociais que mais de 100 pessoas haviam sido presas.

“Mais de 400 pessoas realizaram uma grande ocupação sentada em frente à ONU para exigir o fim do genocídio e o fim do financiamento militar dos Estados Unidos a Israel”, publicou a organização no X.

“Nós nos recusamos a ficar de braços cruzados enquanto criminosos de guerra recebem uma plataforma para falar e enquanto o nosso governo gasta bilhões na guerra.”

Sarandon costuma participar de manifestações contra a guerra travada por Israel em Gaza, o que a fez perder contratos, segundo reconheceu publicamente.

Dentro do plenário da Assembleia Geral, dezenas de representantes de todo o mundo deixaram o recinto quando Netanyahu começou seu discurso.

“Se ainda restarem outros covardes morais que não tenham abandonado esta sala, façam-no agora”, desafiou Netanyahu ao tomar a palavra. Ele fez um discurso combativo, no qual atacou tanto adversários quanto aliados.

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