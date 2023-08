Susana Vieira, 81 anos, diz que gostaria de participar de suruba; confira a declaração da atriz

A- A+

Aos 81 anos de idade, Susana Vieira parece estar com apetite sexual em dia. Em programa "Que História É Essa, Porchat?", do GNT, que também contou com as participações de Pedro Bial e Paolla Oliveira, a atriz veterana surpreendeu a todos com a resposta dada ao apresentador.



Porchat perguntou aos convidados o que eles nunca fizeram mas gostariam de fazer. Suzana, então, revelou que queria ter a experiência de participar de sexo grupal.

"Nunca participei de suruba, mas gostaria. A gente vê no cinema e eu já ouvi alguns casais num estado aqui do Brasil e isso é mais comum em altas rodas. É uma coisa que queria saber, não presto muita atenção, não sei como seria. Não sei se eu ia ficar parada ou se eu ia atacar, como eu sempre acho que sou muito ativa. Queria saber como seria", disse.

