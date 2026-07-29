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Críticas Susana Vieira faz críticas à atuação de Debora Bloch como Odete Roitman Atriz comentou remake da novela "Vale Tudo" em entrevista ao programa "Conversa com Bial"

Quando o remake da novela "Vale Tudo" foi ao ar na TV Globo, em 2025, era inevitável que o público e a crítica fizessem comparações com a edição da história original, que foi ao ar entre 1988 e 1989.

Principalmente em relação à personagem mais icônica do clássico da dramaturgia brasileira: Odete Roitman. No programa "Conversa com Bial, também da Globo, a atriz Susana Vieira foi uma das que fez críticas à atuação de Debora Bloch, comparando com a interpretação de Beatriz Segall, atribuindo o resultado às figuras pessoais de cada uma das atrizes.

— Por exemplo, a Beatriz já tinha um postura de uma pessoa séria, distante, até um pouco antipática; ela como pessoa. Quando entrou a menina no ar, ela entrava, mas não imprimia o medo que a Beatriz Segall dava. Então realmente ela tinha que dar um pouco mais de cor para ela fazer as coisas — explicou Susana.

O programa tinha como tema as vilãs das novelas da Globo e teve ainda como convidadas as atrizes Lilia Cabral e Isabel Teixeira, que atualmente vive a Pilar de "Quem ama cuida", novela do horário nobre da emissora.

Veiculado em outubro de 2025, o episódio da morte de Odete Roitman bateu recorde de audiência. Durante a novela, a autora Manuela Dias fez grandes mudanças na trama e nos personagens, o que dividiu opiniões no público e na imprensa. Uma das mudanças estava relacionada à própria Odete, que aparecia entrando em um helicóptero na cena final.

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