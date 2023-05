A- A+

A participação de Susana Vieira no “Encontro” desta segunda-feira (29) deu o que falar. Um dos momentos que mais repercutiram nas redes sociais foi quando a atriz cortou Patrícia Poeta para dar espaço ao colega da apresentadora, Manoel Soares, na entrevista.

Após receber homenagem de Patrícia, que incentivou a plateia a aplaudir de pé a artista, Susana surpreendeu com a interrupção. “Obrigada, amores, mas eu queria fazer uma perguntinha: Manoel, você tem alguma pergunta para me fazer?”, disse.

O apresentador aproveitou a oportunidade para questionar se a atriz já havia se apaixonado em cena. Susana revelou que se sentiu atraída pelo ator Rubens de Falco, que depois se tornou seu marido, quando eles gravavam “A Sucessora” (1978). "Durante a novela, a gente sentiu tesão, mas não rolou. A gente casou, foi para a Europa e ficou 2 anos juntos", contou.



A atitude de Susana chamou a atenção nas redes sociais. Muitos internautas logo relacionaram o fato às supostas desavenças entre Patrícia e Manoel. “Susana Vieira você foi perfeita aqui”, elogiou um usuário.

Susana no "Encontro"

Outros momentos de Susana Vieira no “Encontro” também ganharam destaque entre os internautas. A atriz admitiu que não gostou do desfecho da sua personagem, Cândida, em “Terra e Paixão”. “Quando me deram as cenas dos vinte primeiros capítulos, e eu morri, eu já fiquei louca”, disse.

Em outro momento, a atriz de 80 anos afirmou que recebe insultos em suas redes sociais por conta da idade e que pretende tomar uma atitude. "Eu me recuso a ser tachada de velha. Acho preconceito igual chamar pessoa de cor pelos nomes que não são permitidos, igual a chamar de gorda. Quero dizer que vou processar a pessoa que me chamar de velha. Eu fico muito ofendida”, disparou.



Bem-humorada, Susana também não perdeu a oportunidade de flertar durante o programa. Após afirmar que arruma namorado com facilidade, ela olhou para um produtor. "Eu gostei daquele que bate palma", apontou para o rapaz, identificado por Tati Machado como Fred. "Você é muito sorridente, alegre. Foi a primeira pessoa que reparei", elogiou a atriz.

Veja também

TEATRO Espetáculo "O Irôko, a Pedra e o Sol" volta a entrar em cartaz no Recife; confira datas e local