A- A+

CONTRATO Susana Vieira reclama de queda do salário na Globo Atriz é uma das poucas que ainda têm um contrato vitalício com a emissora

A atriz Susana Vieira reclamou do salário que recebe da TV Globo em um vídeo postado por fãs nas redes sociais. Na publicação, a veterana revelou que o salário caiu nos últimos anos.

"O salário da Globo era aqui [gesticulando com uma das mãos ao alto]. Devido aos últimos movimentos todos da Terra, ao aquecimento global e aos patatis e aos patatás, deu uma grande diminuída, mas quem é rainha nunca perde a majestade", declarou a atriz.

Susana é uma das poucas que ainda têm um contrato vitalício com a emissora, que tem preferido fechar acordos por trabalho e não mais pelo passe completo de seus artistas. Além de Susana, nomes como Fernanda Montenegro, Carlos Vereza e Mauro Mendonça são alguns dos poucos que estão neste grupo.

O contrato com Susana foi renovado em 2024. "Globo me deu esse presente. É muito agradecimento. Eu fiz a TV Globo", disse Susana na época.

Veja também