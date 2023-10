A- A+

LEUCEMIA Susana Vieira tem remissão de câncer e quer voltar para as novelas; "Esse é o meu maior desejo" A atriz explicou que trata-se de uma leucemia não-curável, diagnosticada em 2015, mas que não compromete o seu cotidiano ou trabalho

Em participação no programa Mais Você, nesta sexta (13), Susana Vieira revelou para a apresentadora Ana Maria Braga que houve a remissão do câncer sem cura que ela trata há oito anos. Trata-se de uma leucemia. A atriz, então, contou que deseja voltar às telinhas da TV.

“A minha doença […] aconteceu uma coisa boa […] ela se redimiu. O médico disse isso e eu não sabia que existia isso. Você sabia disso? A doença se redime. Parecia coisa de Deus. Pode ser, né? É isso, gente. Tô boa”, contou Susana.

“Tomara que eu tenha uma novela para poder vir aqui contar da novela. Não só para ficar com a Ana, mas para eu poder ter o prazer de dizer a vocês que eu estou de volta às telas da Globo. Esse é o meu maior desejo”, confessou.

Susana também explicou o que vem a ser o seu câncer, diagnosticado em 2015. “Tenho uma leucemia linfocítica crônica que não tem cura. Ela é não curável. Tem que ser tratada. Posso levar uma vida normal, posso tomar avião, ir para Dubai, posso namorar, mas eu não posso pegar uma doença forte”, disse a atriz.

“Então, tudo me deixou, como se diz, assim: ‘eu vou parar agora?’. Ainda estou bonitinha, musculosa, forte… Então, eu resolvi assumir, não fazer nada, não ler… Não me venham com crochê, nada”, brincou.

Veja também

ACIDENTE Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, capota carro durante passeio em sua fazenda