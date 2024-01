Susana Vieira traz o seu show ''Shirley Valentine'' para o Teatro Guararapes, em março; confira

A- A+

Susana Vieira retorna aos palcos com o clássico ''Shirley Valentine'', celebrando os 60 anos de carreira, a artista aos 81 anos de idade encena um dos mais importantes textos do teatro moderno, com encenações premiadas em todo o mundo. A apresentação será no dia 23 de março, no Teatro Guararapes, em Olinda, às 21h, com ingressos a partir de R$ 80 na bilheteria do evento ou no site Cecon Tickets.

Baseado na peça teatral da personagem criada por Willy Russell, em 1988, o monólogo apresenta Shirley, uma mulher casada, mãe de dois filhos, que convive com o pior tipo de solidão: aquela que se sente mesmo estando acompanhada. A versão brasileira de Miguel Falabella trata com leveza e humor os dilemas da personagem e representa para Susana Vieira um dos maiores desafios de sua carreira.

Na peça, a protagonista divide com o público suas angústias, buscando entender aonde foram parar seus sonhos, além de se envolver em situações inusitadas e cômicas que marcam sua trajetória. Cansada de conversar com as paredes (literalmente), Shirley Valentine decide dar uma virada em sua vida e faz uma viagem em busca de encontrar a felicidade e, sobretudo, se reencontrar.

Serviço

Espetáculo ''Shirley Valentine'' - Susana Vieira

Quando: 23 de março, 21h

Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco, Avenida Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 80 na bilheteria do evento ou no site Cecon Tickets

Informações: (81) 4042-8400

