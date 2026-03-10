A- A+

RIHANNA Suspeita de atirar contra casa de Rihanna permanece presa sob fiança de mais de R$ 50 milhões Polícia de Los Angeles diz que suspeita disparou sete tiros contra a residência da cantora antes de fugir

Uma mulher acusada de disparar vários tiros contra a casa da cantora Rihanna em Beverly Hills permanece presa nos Estados Unidos após ser formalmente indiciada por tentativa de homicídio.

A suspeita, identificada como Ivanna Ortiz, de 35 anos, teve a fiança fixada em US$ 10,225 milhões (mais de R$ 52 milhões).

De acordo com o Los Angeles Police Department (LAPD), Ortiz teria estacionado o carro em frente à residência da artista, localizada na região de Beverly Crest, e disparado sete tiros antes de fugir do local em alta velocidade.

A polícia foi acionada por volta das 13h15 (horário local) de domingo, após relatos de disparos na área. Segundo as autoridades, três pessoas estavam na casa no momento do ataque, mas não foi confirmado se Rihanna, seu parceiro ASAP Rocky ou os filhos do casal estavam presentes.

Imagens aéreas registradas após o incidente mostraram diversos buracos de bala no portão da frente da mansão da cantora. Apesar dos disparos, ninguém ficou ferido.

De acordo com o jornal CBS News, investigadores afirmam que cápsulas de munição de fuzil de assalto foram encontradas na propriedade. A arma usada no ataque foi posteriormente recuperada pela polícia

O carro utilizado pela suspeita foi localizado cerca de 13 quilômetros do local do crime, no estacionamento do shopping Sherman Oaks Galleria. Ortiz acabou presa pouco depois.

Segundo o LAPD, a investigação também inclui uma análise do histórico de publicações de Ortiz nas redes sociais. Em mensagens consideradas estranhas pelas autoridades, a mulher mencionava diretamente Rihanna.

Em uma publicação na plataforma X, por exemplo, Ortiz escreveu:

"Você está aí? ... diga algo diretamente para mim em vez de ficar falando pelas minhas costas, onde eu não estou".

Em outros posts, ela alegou que a cantora estaria praticando “bruxaria” e afirmou que Rihanna “quer matá-la”. Registros judiciais indicam que Ortiz já havia sido presa por violência doméstica em 2023. Recentemente, ela também tentou obter uma liminar para impedir um show de Billie Eilish na Flórida, segundo documentos consultados por autoridades.

