STREAMING Suzane, Nardoni, Elize e Abdelmassih: qual a situação penal dos condenados de Tremembé? Em regime aberto ou ainda na cadeia, acusados de crimes famosos mudaram de sobrenome e há quem ainda tente provar a inocência

A série "Tremembé", do Prime Video, que retrata a rotina de presos notórios da cadeia localizada no Vale do Paraíba (SP), tem despertado a curiosidade do público sobre os crimes e seus autores.

Conhecido como "presídio dos famosos", Tremembé abrigou em sua ala feminina detentas como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Anna Carolina Jatobá e Sandrão. Todas elas foram retratadas na série e atualmente se encontram em regime aberto.

Na seção masculina, o presídio ainda abriga Roger Abdelmassih, mas não mais Cristian e Daniel Cravinhos, ambos no sistema aberto, assim como Alexandre Nardoni. Sobre esse último, sua defesa tenta provar sua inocência e vai entrar com pedido de revisão criminal.





Veja a situação de cada um deles a seguir:

Elize Matsunaga



Carol Garcia vive Elize Matsunaga em 'Tremembé' — Foto: Divulgação



Condenada a 16 anos de prisão pela morte do marido, Marcos Matsunaga, Elize voltou a assinar o nome de solteira: Elize Araújo Giacomini. Em liberdade condicional desde 27 de maio de 2022, Elize mora em Franca (SP), atua como motorista de aplicativo e tem uma loja de roupas registrada em seu nome. Precisa cumprir presenças mensais no fórum da cidade. Sua pena será extinta em 08 de janeiro de 2028.

Roger Abdelmassih

Roger foi condenado a 104 anos de prisão pelo estupro de suas pacientes. Está em Tremembé desde agosto de 2014, quando foi preso no Paraguai. Desde então, tem intercalado idas e vindas entre sua casa, em São Paulo, um hospital penitenciário e a cadeia de Tremembé.

Roger Abdelmassih está preso desde 2014 e segue em Tremembé. Sua previsão de liberdade é apenas para 2047, quando terá 104 anos — Foto: Reprodução



Do presídio, ao qual retornou em 2022, o ex-médico tenta, por intermédio da esposa e advogada Larissa Abdelmassih retornar à prisão domiciliar, sob a alegação de que possui comorbidades de saúde. Para a Justiça, porém, ele pode continuar cumprindo a pena em regime fechado.



– Quanto ao âmbito carcerário, informo que este juízo faz visitas mensais na unidade prisional, sem que se tenha constatado qualquer situação de anormalidade em relação ao preso ora em referência, assim como fato novo ou circunstância a demandar cuidado ou atenção especial. E a despeito da idade e gravidade do quadro clinico, anoto que suas condições vêm se mantendo estabilizadas, sem alterações significativas – afirma a juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, do Foro de São José dos Campos.

Cristian Cravinhos

Em regime aberto desde 5 de março de 2025, Cristian trabalha com o irmão Daniel em sua empresa de customização de motos. Ele havia sido promovido ao regime aberto em 2019, após ser condenado a 38 anos de prisão, mas não cumpriu a condicional e foi novamente preso (e condenado a quatro anos de prisão por tentativa de extorsão).



Kelner Macêdo vive Cristian Cravinhos em 'Tremembé' — Foto: Divulgação e Reprodução



Atualmente, Cristian, que tem uma filha de 15 anos e foi alvo de uma ação judicial de exclusão de paternidade de um filho de cerca de 20 anos, precisa estar presente a cada três meses em um fórum da capital. Sua última passagem pelo local foi em setembro. Sua pena será extinta em 2039.

Daniel Andrade de Paula e Silva (ex-Cravinhos)

Dono de uma empresa de customização de motos e aviões para aeromodelismo, Daniel mudou de sobrenome quando se casou pela primeira vez, em 2018. Na ocasião, passou a se chamar Daniel Bento de Paula e Silva. Em janeiro deste ano, após se casar novamente, trocou o Bento pelo Andrade.



Ex-Cravinhos, Daniel foi condenado a 39 anos de prisão e está há sete anos no regime aberto. Assim como o irmão, precisa comparecer periodicamente à Justiça paulista. Sua pena será extinta em 17 de novembro de 2040.

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá

Condenado a 31 anos de prisão pelo assassinato da filha Isabela, de apenas cinco anos, Alexandre Nardoni, assim como a esposa, Anna Carolina Jatobá (26 anos de reclusão), está em regime aberto. O casal, embora tenha que se apresentar mensalmente à Justiça, tem recebido autorização judicial para realizar viagens ao Guarujá, por exemplo.

Lucas Oradovschi vive Alexandre Nardoni em 'Tremembé' — Foto: Divulgação

Além disso, ambos planejam uma ação de revisão criminal, sob a alegação de que são inocentes. Para isso, seus advogados têm solicitado dados, informações e provas que estão no Instituto de Criminalística. Em setembro, os defensores receberam as mídias do IC e alegaram falta de imagens importantes. Na ocasião, a Justiça determinou o envio da totalidade do acervo disponível. A ação de revisão deverá ser protocolada no início do ano que vem. Enquanto isso, ambos precisam comparecer periodicamente à Justiça.

Sandra Regina Ruiz, conhecida como Sandrão



Suzane von Richthofen e Sandrão — Foto: Reprodução

Retratada na série do Prime Vídeo, Sandrão apareceu na TV pela primeira vez em uma entrevista ao apresentador Gugu, ao lado de Suzane von Richthofen, em março de 2015. Na ocasião, ambas anunciaram um namoro. Condenada a 27 anos de prisão pela morte de um menino de 14 anos, Sandrão deixou Tremembé (e Suzane) em 1º de agosto de 2016 e permanece em regime aberto. Sua pena será considerada cumprida em 6 de janeiro de 2028.

Suzane von Richthofen



Marina Ruy Barbos vive Suzane von Richthofen em 'Tremembé' — Foto: Divulgação e Reprodução



Principal estrela de Tremembé, seja o presídio ou a série, Suzane foi condenada a 39 anos de prisão, pelo assassinato dos pais, mas está em liberdade condicional desde 2023. Após se separar de Sandrão, ainda na cadeia, Suzane namorou o irmão de uma colega de cela, Rogério Olberg, do qual se separou antes de deixar o presídio. Atualmente ela mora em Bragança Paulista (SP), onde estuda direito. Casada com um médico, tem um filho de um ano e 10 meses. Suzane também tem uma empresa de customização de sandálias, a Su entre linhas, em sociedade com outra irmã de Olberg.

