A- A+

Streaming Suzane von Richthofen relembra assassinato dos pais em documentário inédito da Netflix Filme está em produção e ainda não tem data de lançamento prevista

Condenada por mandar matar os próprios pais, Suzane von Richthofen resolveu quebrar o silêncio sobre o crime que chocou o Brasil há mais de 20 anos. Ela conta sua versão sobre os assassinatos em documentário inédito produzido pela Netflix.

Segundo o jornalista Ulisses Campbell, que assina a coluna “True Crime” no jornal O Globo, o filme foi disponibilizado em uma pré-estreia restrita. Procurada pela Folha de Pernambuco, a plataforma de streaming afirmou que ainda não há uma previsão de lançamento para o público geral.

“A Netflix confirma que está produzindo um documentário sobre Suzane Von Richtofen, protagonista de um dos crimes mais notórios do Brasil. O documentário ainda está em fase de produção e não tem data de estreia prevista”, explicou a assessoria de comunicação da empresa.



De acordo com a coluna de Campbell, o filme tem quase duas horas de duração. Ele traz uma entrevista exclusiva com Suzane, que foi condenada a 39 anos de prisão e atualmente cumpre a pena em regime aberto.

"Um abismo entre nós"

A ex-detenta aceitou revisitar o crime, iniciando seu relato pela infância. Ela descreveu a casa onde cresceu, em São Paulo, como um ambiente sem afeto, onde a cobrança e o silêncio emocional imperavam.

“Não tinha demonstração de amor, nem deles pra gente, nem da gente pra eles. Minha vida era brincar com o meu irmão”, disse, acrescentando que Manfred era o mais distante. “Meu pai era zero afeto. Minha mãe ainda tinha um pouco. Volta e meia ela pegava a gente no colo. Mas era muito de vez em quando”, afirmou.

Suzane contou que o relacionamento do casal era conflituoso e que chegou a presenciar violência doméstica em casa. “Eu era criança. Meus pais botavam a gente pra dormir muito cedo. Ouvi uma discussão e desci pra ver o que era. Eu vi meu pai enforcando a minha mãe contra a parede. Foi horrível”, descreveu.

Diante da falta de diálogo com os pais, ela afirma ter criado um mundo próprio com Andreas, seu irmão, que tinha 14 anos na época do crime. “Meus pais construíram um abismo entre nós”, apontou a condenada. Segundo ela, esse vazio foi preenchido por Daniel Cravinhos.

O então namorado de Suzane também foi preso e condenado. Ele e o irmão, Christian Cravinhos, mataram a pauladas Manfred e Marísia, em 31 de outubro de 2002. A própria filha do casal foi apontada como mandante dos assassinatos. “Eu não construí a arma do crime. Não tenho nada a ver com isso”, defendeu-se ela.

Ideia construída aos poucos

O namoro com Daniel encontrou resistência entre a família da jovem. A mãe era abertamente contra o relacionamento. “Ela falava que ele ia me puxar para o fundo do poço”, afirmou.

Suzane mentia para poder se encontrar com o namorado, até ser descoberta pelos pais. Foi quando a ruptura completa aconteceu, culminando em agressão física. “Ele [o pai] me deu um tapão na cara tão forte que meu rosto virou pro lado”, apontou.

Quando os pais viajaram para a Europa durante 30 dias, Daniel passou a dividir o teto com Suzane. “Foi um mês de liberdade total. Um sonho que eu não queria que acabasse. Era o dia inteiro de sexo, drogas e rock ’n’ roll”, relembrou.

Ainda de acordo com a ex-presidiária, a ideia do crime foi sendo construída aos poucos. “Nós não falávamos em matar meus pais. A gente dizia que seria muito bom se eles não existissem”, contou Suzane. Embora negue participação direta, ela assume sua responsabilidade nos assassinatos. “Eu aceitei. Eu os levei pra dentro da minha casa. A culpa é minha. Claro que é minha”, declarou.

Ao relembrar a noite fatídica, ela detalhou que permaneceu no andar de baixo, tentando se desligar do que aconteceu no quarto dos pais. “Eu fiquei no sofá, com a mão no ouvido para não escutar nada”, disse.

“Eu não estava em mim. Era como um robô, sem sentimento. Se eu parasse pra pensar, aquilo não aconteceria. (...) Quando tudo terminou, o impacto veio de forma imediata. Não tinha mais como voltar atrás. O que eu fiz não tem mais volta”, relatou.

Perdão e nova vida

Outro destaque do documentário é a exposição da vida atual de Suzane von Richthofen, que surge ao lado do marido, o médico Felipe Zecchini Muniz. Ele conta ter conhecido a esposa após entrar em contato com ela pelo Instagram para encomendar sandálias customizadas para as três filhas.

O filho pequeno de Suzane e suas enteadas também aparecem em cenas domésticas, que dão a ideia de que a ex-detenta construiu uma nova vida familiar. “Aquela Suzane ficou lá no passado. A sensação que eu tenho é que ela morreu junto com os meus pais”, descreveu.

Suzane admitiu que, como uma celebridade, é sempre reconhecida nos lugares que frequenta. Mesmo sem conseguir escapar da própria história, ela acredita na redenção. “Quando eu olho para o meu filho, eu tenho a certeza de que Deus me perdoou”, disparou.

Veja também